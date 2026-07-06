El Valencia Basket 3x3 firma un subcampeonato en el Torneig Ciutat de Reus

El equipo femenino de Valencia Basket 3x3 volvió a completar un gran fin de semana de competición al proclamarse subcampeón del Torneig Ciutat de Reus, disputado los días 4 y 5 de julio. Las taronja alcanzaron la final tras una impecable trayectoria durante toda la jornada, cediendo únicamente en el partido por el título.

Así fue el torneo

Con un roster formado por Lorena Segura, Frida Cecchi, Irene Broncano y Lucía Reos, el conjunto valenciano arrancó el torneo con una contundente victoria frente a Vulcano Canarias 3x3 (20-7), mostrando un gran nivel tanto en defensa como en ataque. En el segundo encuentro de la fase de grupos, Valencia Basket 3x3 volvió a imponerse, esta vez ante Agua y Jardín 3x3 por 14-10, certificando el liderato de su grupo y el pase a las semifinales. Ya en las eliminatorias, las taronja mantuvieron las buenas sensaciones y superaron con autoridad a La Celeste por 19-11, accediendo a una nueva final y confirmando el gran momento del equipo en este inicio del verano. En el encuentro por el título esperaba Bilbao Miners, rival que terminó imponiéndose por 21-9.

Pese al resultado, Valencia Basket 3x3 cerró una notable actuación en Reus, alcanzando el segundo puesto y sumando un nuevo podio en las primeras competiciones de la temporada estival.

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Próxima cita

La próxima cita para el conjunto femenino será el 11 de julio, con la disputa de la segunda parada del Circuit PRO 3x3 FCBQ, mientras que el equipo masculino afrontará ese mismo fin de semana el Challenger de Cáceres, una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia y puntos en el circuito internacional FIBA 3x3.