Brancou Badio, en Atenas para pasar el reconocimiento médico con el Panathinaikos y ultimar su salida del Valencia Basket

Brancou Badio está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos. El escolta internacional por Senegal ya se encuentra en Atenas para someterse al reconocimiento médico previo a la firma de su contrato con el vigente campeón griego, que ejecutará la cláusula de salida acordada con el Valencia Basket. De superar las pruebas médicas, el conjunto heleno oficializará en las próximas horas una incorporación de gran impacto tras el brillante rendimiento del exterior africano en las dos últimas temporadas.

Badio pone fin a una etapa de éxito en el Valencia Basket

La llegada de Brancou Badio a Atenas supone el paso definitivo para cerrar una operación que llevaba semanas encaminada. El Panathinaikos alcanzó un acuerdo con el jugador y está dispuesto a abonar el importe de la cláusula de rescisión, requisito indispensable para completar su incorporación. El escolta, de 27 años, aterrizó este martes en la capital griega, donde será sometido a diferentes pruebas médicas y físicas antes de estampar su firma con el conjunto heleno.

Brancou Badio atiende a la prensa antes del segundo partido de la final de Liga. / Miguel Ángel Montesinos

Badio deja atrás dos campañas de notable crecimiento en el Valencia Basket, donde se consolidó como una de las piezas más importantes de la rotación. Su intensidad defensiva, capacidad atlética y aportación en ambos lados de la pista le convirtieron en un jugador fundamental durante una de las temporadas más exitosas de la entidad taronja.

Durante el último curso, el Valencia conquistó la Supercopa Endesa y la Liga Endesa, además de alcanzar la Final Four de la Euroliga después de protagonizar una histórica eliminatoria de cuartos de final precisamente frente al Panathinaikos.

VBC

El pasado mes de abril, el club valenciano y el internacional senegalés ampliaron su vinculación hasta 2029. Aquel acuerdo incluyó una nueva cláusula de salida que ahora permitirá al Panathinaikos cerrar el fichaje mediante el pago de la cantidad estipulada.

Noticias relacionadas

Salvo contratiempo en el reconocimiento médico, Brancou Badio iniciará una nueva etapa en el baloncesto griego, mientras el Valencia Basket pierde a uno de los jugadores más determinantes de su perímetro y deberá acudir al mercado para cubrir una baja de enorme importancia de cara a la próxima temporada.