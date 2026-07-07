El Caesa Cartagena ficha a un canterano del Valencia Basket

El Grupo Caesa Seguros Club Baloncesto Cartagena incorporó a su plantilla al alero Diego Rivas, joven jugador de 22 años y 1,98 metros de estatura que se convierte en el tercer fichaje del equipo para afrontar la próxima temporada en Segunda FEB después de haber descendido los cartageneros desde Primera FEB.

La entidad presidida por David Ayala anunció la contratación de Diego Rivas Palmer, que se suma a las realizadas anteriormente del base Javi García y el ala pívot Carlos Toledo.

El Cebé, que seguirá entrenado por Roberto Blanco, se hace con los servicios de un ala que fue internacional con la selección española en categorías inferiores. Nacido el 8 de octubre de 2003 en la localidad valenciana de Llíria y formado en la cantera del Valencia Basket Club, el nuevo jugador de los cartageneros cuenta con experiencia en competiciones FEB. A la ciudad portuaria llega desde el Nadunet Refitel Bàsquet Llíria, con el que se desenvolvió durante la pasada campaña en Segunda FEB disputando 26 partidos.

En ellos promedió 8,5 puntos con un 31,9 % de acierto en triples, 4,3 rebotes, 1,3 asistencias, 0,9 recuperaciones y 7,4 créditos de valoración en 22 minutos y 13 segundos por encuentro con un conjunto que fue el sexto clasificado del grupo Este con un bagaje de 14 victorias y 12 derrotas.

Encadenó varias cesiones del Valencia Basket

Anteriormente estuvo en el Palmer Alma Mediterránea Palma, en el segundo escalón nacional, cedido por el Valencia Basket y también en el CB L' Horta Godella, en Segunda FEB e igualmente a préstamo por los taronjas.

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Su siguiente destino fue el Lucentum Alicante en Primera FEB y desde ahí volvió a Llíria y ahora recala en Cartagena al integrarse en una plantilla cuyo objetivo debe ser el de ascender.