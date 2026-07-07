Colocan a Joel Parra en el Valencia Basket

Después de las salidas de las últimas semanas, Valencia Basket ha pasado a la acción en el mercado de fichajes. Después de anunciar a Dylan Osetkowski, Gonzalo Corbalán y a TJ Shorts, el conjunto taronja peina el mercado para completar su plantilla competitiva para que Xavi Albert la dirija en busca de nuevos éxitos.

Una de las vacantes por rellenar está en la posición de alero. En este escenario, desde el portal web especializado 'Encestando' sitúan a Valencia Basket tras los pasos de Joel Parra, jugador del FC Barcelona y uno de los hombres fuertes del club de la ciudad condal.

Joel Parra salió en el quinteto titular y mostró su buen momento / DANI BARBEITO

Cláusula inferior al millón de euros

En dicha información señalan que tanto Valencia Basket como Fenerbache están dispuestos a poner encima de la mesa el dinero de su cláusula de rescisión de parra, que no llega al millón de euros. El jugador, además, es cupo, una circunstancia que le hace más apetecible en el mercado de fichajes.

El jugador, con una estatura de 2'02 destaca por su poderío físico y su energía en el juego y viene de ser uno de los mejores jugadores del conjunto blaugrana, que fue arrasado en la final de Liga por Valencia Basket, que necesita jugadores para mejorar su juego exterior tras las marchas de Braxton Key, Pradilla y Xabi López-Arostegui.