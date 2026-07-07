Hifi y Hayes-Davis reaccionan al fichaje de TJ Shorts por Valencia Basket

La dupla galáctica que formaron TJ Shorts, nuevo jugador de Valencia Basket, y Nadir Hifi en el Paris Basketball que revolucionó la Euroliga hace dos temporadas todavía conserva una gran amistad. Ambos jugadores pusieron el baloncesto europeo patas arriba y la conexión que tuvieron dentro de la pista continúa intacta a pesar de que el primero hiciera las maletas para fichar por el Panathinaikos de Ergin Ataman, donde jugó con Nigel Hayes Davis.

El club 'taronja' ha anunciado este martes lo que era un secreto a voces, que ficha a TJ Shorts para las próximas dos temporadas para suplir la baja de Jean Montero y darle mando en plaza dentro de la pista.

Nadir Hifi reaccionando al fichaje de TJ Shorts / SD

El jugador francés ha comentado dos iconos de unos ojos y dos 'fuegos' para festejar el fichaje de su amigo por Valencia Basket, causando furor y generando un sinfín de respuestas de aficionados del conjunto taronja a su comentario.

El consejo de Hayes-Davis

Entre los ilustres que se dieron cita en los comentarios a la publicación estuvo también Nigel Hayes-Davis, compañero en Grecia de TJ Shorts en una etapa en la que el jugador norteamericano no ha podido disfrutar al mismo nivel que en Paris, y que le lanzó un consejo: "Recuerda quién eres".