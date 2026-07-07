Jaime Pradilla se presenta en el Real Madrid: “El gen competitivo de este club también es una característica mía”

Jaime Pradilla ya habla como jugador del Real Madrid. El ala-pívot zaragozano, de 25 años, afronta con entusiasmo una nueva etapa en su carrera después de incorporarse al conjunto blanco para las próximas cinco temporadas, convencido de que su carácter competitivo encaja a la perfección con la filosofía del club más laureado del baloncesto europeo.

Pradilla, que llega tras proclamarse campeón de la Liga ACB con el Valencia Basket, aseguró en sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club que afronta este reto con “mucha ilusión” y con el deseo de ponerse la camiseta madridista cuanto antes para debutar ante la afición del Movistar Arena.

Un perfil competitivo para un equipo campeón

El internacional español destacó que una de las señas de identidad del Real Madrid coincide plenamente con su manera de entender el baloncesto. “Ese gen competitivo, de que cada partido es muy importante y se lucha hasta el final, creo que también es una característica mía. Es algo que estoy muy ilusionado de poder transmitir a este club”, afirmó.

El nuevo ala-pívot considera que su estilo de juego se adapta perfectamente al proyecto deportivo que inicia el conjunto blanco y dejó claro que su principal objetivo será ayudar al equipo a mantenerse en la élite nacional e internacional.

En ese sentido, Pradilla no escondió cuál es el gran sueño que persigue desde su llegada al club madridista. “Por lo que se caracteriza el Real Madrid es en Europa. Ese gen competitivo en la Euroliga llama mucho la atención y ganar una Euroliga sería algo muy bonito. Quiero ayudar al equipo a estar arriba y pelear por todos los títulos”, señaló.

La Euroliga, el gran objetivo y elogios para Tavares

El jugador aragonés también se mostró convencido de que su integración en el vestuario será rápida gracias a la presencia de varios compañeros con los que ya comparte experiencias en la selección española. “Sé que me van a ayudar en el día a día. Yo intentaré ayudar a todos mis compañeros para que la adaptación sea más sencilla”, explicó.

Entre los nombres propios de la plantilla destacó el de Edy Tavares, a quien definió como una referencia tanto dentro como fuera de la pista. “Cuando te pones en la zona con él te impacta. Además, he podido hablar con él alguna vez y tiene un corazón increíble. Me parece una persona increíble”, comentó.

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Tavares con Badio / EFE

Pradilla también reconoció las ganas que tiene de experimentar el apoyo de la afición madridista desde el bando local, después de haber jugado anteriormente en el Palacio como visitante. “Tengo mucha ilusión por vivir esa experiencia como jugador del Real Madrid”, concluyó, convencido de que comienza uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva.