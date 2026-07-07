Oficial | Xavi Albert coge el testigo de Pedro Martínez como entrenador del Valencia Basket

Xavi Albert será el nuevo entrenador jefe del Valencia Basket para las dos próximas temporadas. El técnico valenciano, de 38 años, da el salto definitivo tras ejercer como ayudante del primer equipo durante las tres últimas campañas y después de su experiencia como entrenador principal en el tramo final de la temporada 2023/24, cuando dirigió al equipo en 11 partidos y aseguró la condición de cabeza de serie para el Playoff de la Liga Endesa. El club 'taronja' apuesta así por la continuidad de su modelo deportivo y por el talento formado en L'Alqueria del Basket. Albert es el elegido para cubrir el vacío que ha dejado la salida, previo pago de la cláusula de rescisión, de Pedro Martínez al Real Madrid.

Vinculado al Valencia Basket desde 2012, Albert ha desarrollado una amplia trayectoria en las categorías inferiores del club y de la selección española, con éxitos como el título del Adidas Next Generation Tournament y el Europeo sub-16. También formó parte del cuerpo técnico de los Portland Trail Blazers en la Summer League de la NBA. Tras trabajar junto a Álex Mumbrú y, posteriormente, Pedro Martínez, afronta ahora el mayor reto de su carrera al asumir las riendas del primer equipo con el objetivo de dar continuidad al estilo de juego implantado en los últimos años. Especialmente, una última campaña en la que los 'taronja' levantaron la Supercopa de España, alcanzaron la Final Four de la Euroliga y ganaron la segunda liga acb de la historia de la entidad, ambos bajo la dirección de Martínez. Unas celebraciones en las que el ya entrenador blanco dejó entrever que continuaría, pese a su marcha repentina de los días posteriores.

Pedro Martínez, en la sala de trofeos del Real Madrid / Real Madrid

Este el comunicado íntegro que ha emitido Valencia Basket:

"El entrenador Xavi Albert (Valencia, 17/07/1987, 38 años) ha sido el elegido para ponerse al frente de nuestro primer equipo masculino para las próximas dos temporadas después de tres campañas como técnico ayudante del conjunto profesional masculino. No será la primera experiencia de Albert en el primer asiento del banquillo taronja, ya que tuvo que hacerse cargo de esta posición en la recta final de la temporada 2023/24 durante once partidos, asegurando la posición de cabeza de serie en la Liga Regular en las últimas jornadas de aquel curso.

Con este nombramiento, Valencia Basket hace una apuesta por la continuidad de una identidad clara y un estilo de juego muy definido dándole la oportunidad al ayudante principal del cuerpo técnico de las últimas temporadas. Y se mantiene fiel a su filosofía de apostar por el talento salido de L’Alqueria del Basket cuando se encuentre preparado, cerrando el círculo de un técnico que ha ido creciendo y destacando en nuestras categorías de formación y en las de la selección española con su nombramiento como entrenador jefe del primer equipo masculino.

Toda una vida ligado al Valencia Basket

Xavi Albert cuenta con una importante experiencia en los banquillos pese a estar a unos días de cumplir 39 años. Tras iniciarse como técnico y coordinador de cantera en el Ros Casares Valencia, llega a nuestro Club en 2012 para ponerse al frente de diferentes equipos de categorías de formación.

En su etapa en los equipos de formación 'taronja' se proclamó con el equipo junior campeón del Adidas Next Generation Tournament disputado en Valencia en diciembre de 2018, logrando plaza para la Final Eight, clasificó para playoff y rozó el ascenso con el equipo de LEB Plata, y alternó la experiencia en 2022 con la invitación de los Portland Trail Blazers a formar parte del cuerpo técnico del equipo de Oregón en la Summer League de Las Vegas que finalmente se proclamó campeón de ese torneo de verano de la NBA.

Entre 2018 y 2023, se enrola además en distintos cuerpos técnicos de las categorías de formación de la selección española. Ese último año, en el verano de 2023, tras proclamarse también campeón de Europa sub16 como seleccionador español de la categoría, se incorporó al cuerpo técnico de Álex Mumbrú como entrenador ayudante del primer equipo masculino.

Pedro Martínez y Xavi Albert, juntos en el banquillo de Vaencia Basket / VBC

El 5 de abril de 2024, tras la destitución del técnico catalán, Xavi asumió el cargo de primer entrenador y se estrenó con un triunfo en la Fonteta ante el Baskonia por 111-101. Su trayectoria en acb le llevó a ganar cinco de los últimos siete partidos de la Liga Regular acb para alcanzar la cuarta posición al final de la primera fase de la competición. Y realizó su estreno en la EuroLeague en la pista del Partizan Mozzart Bet Belgrade.

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Después de esta experiencia, volvió a asumir el rol de entrenador ayudante, en esta ocasión de Pedro Martínez. Dos temporadas en las que, como parte del staff, ha podido seguir trabajando esa propuesta de baloncesto que siempre ha intentado ir plasmando en todos sus equipos. En este momento, le llega de nuevo el reto y la oportunidad de darle continuidad a ese estilo poniéndose al frente del proyecto taronja".