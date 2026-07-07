El Real Madrid anuncia el fichaje de Jaime Pradilla como refuerzo para Pedro Martínez

Era un secreto a voces. Jaime Pradilla es nuevo jugador del Real Madrid tras aceptar días atrás la oferta de los blancos para recalar en el equipo de Pedro Martínez. El joven jugador internacional tenía contrato en vigor e incluso desde el club del Roig Arena se le había ofrecido una nueva renovación importante (amplió previamente en febrero), pero el jugador optó por rechazarla para dar el salto a la capital.

Pradilla fue una de las piezas importantes en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa participando en un total de 86 partidos con un promedio de 8,4 puntos, 4,9 rebotes y 2 asistencias para 12,1 créditos de valoración.

Comunicado Oficial del Real Madrid sobre Jaime Pradilla

El Real Madrid C. F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031. Esto es todo lo que reza el comunicado del Real Madrid.

Jaime Pradilla, nuevo fichaje del Real Madrid / Real Madrid

Otra pieza importante que sustituir en el Valencia Basket

La dirección deportiva taronja tiene mucho trabajo por hacer. Este martes ha anunciado el fichaje de Xavi Albert como nuevo técnico, una apuesta valiente y en la que se tiene depositadas muchas ilusiones, firmando por dos temporadas. La gran huída de más de media plantilla ha dejado un socavón en el vestuario y toca incorporar una gran cantidad de jugadores que deberán aclimatarse rápidamente a lo que decida el técnico. Corbalán y Osetkowski son los únicos fichajes oficiales, aunque esta misma semana se espere que TJ Shorts y algún otro firme como taronja.

De Larrea, Montero, TJ Shorts y Corbalán / SD

A pesar de contar sólo con 25 años, Pradilla es un histórico del club en base a sus números y éxitos conseguidos. Hablamos del sexto en partidos totales jugados, segundo con más partidos de Euroliga disputados como taronja (122) y octavo en la Liga Endesa (216). Además es undécimo en anotación (2.385 puntos) y cuarto en rebotes (1.488) en la clasificación histórica.