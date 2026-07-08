Comunicado oficial de Olympiacos sobre Jean Montero

Jean Montero ya es jugador del Olympiacos. Los hermanos Panagiotis y Giorgos Angelopoulos, propietarios del Olympiacos, han sido los encargados de anunciar la llegada del ya exjugador del Valencia Basket para las tres próximas temporadas. Su fichaje, como jugador estrella tras su gran temporada en el conjunto valenciano, ha tenido lugar durante la presentación de las camisetas y el sponsor del club. Se confirma, por tanto, el club al que recala el jugador dominicano.

El base cierra una etapa de dos temporadas en València en la que ha pasado de ser una de las grandes promesas del baloncesto europeo a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del continente. Montero llegó al Valencia Basket en el verano de 2024 y renovó su contrato apenas un año después, ampliando su vinculación hasta 2028. Sin embargo, el extraordinario crecimiento que ha experimentado durante la última temporada hizo inevitable que los grandes clubes de Europa llamaran a su puerta. Montero firma por un transatlántico del baloncesto europeo en el que será uno de los jugadores mejor pagados de Europa y en el que optará, de nuevo, a ganar el mejor título europeo.

Montero, de 22 años y 1,88 metros, ha sido una de las grandes sensaciones de la Euroliga, que precisamente conquistó su nuevo club. Gracias a sus medias de 14,4 puntos, 3,0 rebotes, 4,7 asistencias y 17,8 de valoración fue elegido como mejor joven de la competición y ha conseguido hacerse un hueco en el mejor quinteto. Además, el jugador del Valencia Basket mejoró sus prestaciones durante los playoffs de cuartos de final frente al Panathinaikos. Ahí, sus números se fueron a 18,6 puntos, 4,2 rebotes, 5,8 asistencias y 26,8 de valoración en los cinco partidos, incluidos 29+7+7 y 45 de valoración en el cuarto. Fueron los encuentros que le terminaron de encumbrar. Se ganó otro MVP, el de mejor jugador de las series.

Montero jugará las tres próximas temporadas en el conjunto de El Pireo después de desvincularse del Valencia Basket tras el pago de su cláusula de rescisión. Su anuncio ha sido el reclamo para la presentación de la nueva equipación del equipo, con el dorsal número 8. El internacional dominicano, de 22 años, inicia así una nueva etapa en uno de los grandes aspirantes a la Euroliga tras dos campañas en el Valencia Basket, donde fue una de las piezas fundamentales del histórico doblete formado por la Liga Endesa 2025-26 y la Supercopa Endesa 2025.

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Jean Montero, sonriente con sus compañeros con el trofeo de MVP de la final. / acb Photo / David Grau

Ya se despidió de la afición taronja

El escolta dominicano abonó hace unos días el importe íntegro de la cláusula de rescisión contemplada en su contrato y, de este modo, quedó desvinculado de la entidad valenciana tras dos temporadas en las que ha sido una pieza fundamental en los mayores éxitos recientes del club. Su marcha pone fin a una etapa marcada por títulos colectivos, actuaciones decisivas y numerosos reconocimientos individuales que le consolidaron entre los mejores jugadores del continente. Montero también quiso dedicar una emotiva carta de despedida al club, a la ciudad y a la afición.