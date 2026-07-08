En Dallas ya alucinan con Sergio de Larrea: Sus primeros highlights con los Mavericks

Sergio de Larrea ya es uno más en los Dallas Mavericks. El joven base vallisoletano lleva ya varios días entrenando con su nuevo equipo y preparando su debut en la Summer League. Desde el momento en el que la franquicia tejana adquirió sus derechos en la noche del draft, las expectativas de las afición de los Mavs han ido creciendo, y lo han hecho todavía con la publicación de la franquicia de los primeros entrenamientos de Larry con el equipo.

Tanto es así que el propio equipo, a través de su cuenta oficial de twitter, ha publicado un vídeo con highlights de los entrenamientos de De Larrea con el siguiente mensaje: "Hemos escuchado que queríais más contenido sobre Larry".

El ritmo en Valencia Basket, una ventaja

En una de sus primeras comparecencias ante los medios de la ciudad, De Larrea aseguró que la diferencia entre el baloncesto de la liga de Estados Unidos y el de Europa es el ritmo, pero subrayó en este sentido que para él no lo es tanto porque ha jugado en el Valencia Basket los dos últimas campañas. "Creo que la principal diferencia es el ritmo, pero con el Valencia ya jugábamos a este ritmo, así que me gusta mucho porque es igual. Aquí los jugadores son más fuertes y esa es la diferencia porque son igual de inteligentes".

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¿Cuándo debuta Sergio de Larrea con los Mavericks?

El estreno de los Dallas Mavericks en la actual edición de la Summer League no será hasta la madrugada del jueves 9 al viernes 10 de julio. Los Mavs, a partir de la 1 de la madrugada, se enfrentan a los Golden State Warriors en el que será el debut de Sergio de Larrea con su nuevo equipo. El extaronja será, sin ninguna duda, uno de los grandes atractivos del partido.