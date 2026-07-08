Esteban Albert: "No es un nuevo proyecto, es una nueva fase"

El Valencia Basket ya ha comenzado a dibujar el futuro de su proyecto femenino tras el relevo en el banquillo. Después de la presentación de Javier Torralba como nuevo entrenador, el director deportivo, Esteban Albert, desgranó las principales líneas maestras de una temporada que estará marcada por la continuidad del modelo, la apuesta por la formación y una planificación mucho más flexible debido al contexto internacional del baloncesto femenino.

Albert dejó claro que el club no afronta un cambio de rumbo, sino una evolución de un proyecto consolidado. "Nosotros siempre hemos optado por proyectos, no por el momento concreto, sino por un proyecto", aseguró antes de explicar que Torralba "es la persona idónea para construir y seguir construyendo este proyecto". El dirigente insistió en que no comienza una etapa completamente nueva, sino "una nueva fase" sobre la sólida base construida durante los nueve años de Rubén Burgos.

Un cuerpo técnico reforzado para acompañar el nuevo ciclo

Uno de los primeros aspectos que confirmó Esteban Albert fue la composición del cuerpo técnico que acompañará a Javier Torralba. Aunque el club anunciará oficialmente toda la estructura en los próximos días, el director deportivo adelantó varios nombres que formarán parte del nuevo staff.

Roberto Hernández continuará en el primer equipo, mientras que Mireia Capdevila se incorpora como una de las principales novedades de la temporada tras la marcha de Gloria Estopà. Junto a ellos seguirá Marta Sorli y también se suma Iago Pérez, hasta ahora entrenador del equipo Challenge, que asumirá funciones específicas en el desarrollo individual de las jugadoras. El objetivo es ampliar el trabajo técnico y fortalecer una estructura que permita mejorar tanto el rendimiento inmediato como la evolución de las jóvenes promesas del club.

La cantera gana protagonismo y el Challenge se integra definitivamente en la estructura

Uno de los grandes cambios estratégicos afecta al desarrollo de jugadoras. La integración definitiva del equipo Challenge dentro de la estructura del Valencia Basket responde a una necesidad que el club llevaba tiempo detectando: ofrecer una transición más completa entre la cantera y el primer equipo.

Albert explicó que muchas jugadoras españolas son evaluadas demasiado pronto, cuando apenas tienen 18 o 19 años, mientras que las jugadoras estadounidenses llegan a Europa con 22 o 23 años tras completar su etapa universitaria y todavía son consideradas rookies con un amplio margen de crecimiento. "Vamos a cubrir esa etapa entre los 18 y los 22 años", explicó el director deportivo, convencido de que esa apuesta permitirá mejorar la formación de las jóvenes y, al mismo tiempo, que puedan ayudar con mayor frecuencia al primer equipo.

La incorporación del Challenge a la estructura propia permitirá aumentar el número de jugadoras que completen ese proceso de desarrollo sin abandonar la filosofía del club. La cantera pasa así a convertirse en uno de los pilares del nuevo ciclo deportivo encabezado por Javier Torralba.

Una plantilla abierta a cambios y el nuevo papel de Rubén Burgos

La planificación deportiva también estará condicionada por un mercado cada vez más complejo. El director deportivo confirmó que todavía falta, como mínimo, un fichaje para completar la plantilla, aunque dejó entrever que los movimientos no terminarán durante el verano. "Hemos dividido la temporada en tres tramos", explicó Albert, una estrategia diseñada para adaptarse a la influencia de la WNBA y al creciente número de competiciones que condicionan la disponibilidad de las jugadoras.

La coincidencia con la liga estadounidense, la expansión de la WNBA y la competencia económica de otros mercados obligan al Valencia Basket a mantener una planificación abierta durante todo el curso. El objetivo es conservar un bloque estable, aunque Albert reconoció que será "muy complicado que sigan las mismas doce jugadoras que comienzan y las que acaban".

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Rubén Burgos, durante el segundo partido de la final en el Roig Arena. / F. Calabuig

Otro de los nombres propios fue el de Rubén Burgos. Aunque su función todavía no está completamente definida, el Valencia Basket tiene claro que seguirá formando parte del proyecto. El técnico iniciará un proceso de adaptación a los despachos antes de incorporarse al área deportiva femenina, una estructura que el club pretende reforzar. "Es una persona de total confianza mía y es un área que necesitamos que crezca", concluyó Albert.