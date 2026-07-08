Una estrella de la NBA podría aterrizar en la Euroliga como rival del Valencia Basket

Que la NBA es la competición de baloncesto más atractiva del planeta está claro. También es un hecho que se emplea un estilo de juego un tanto particular, más basado en la potencia física y el ataque rápido. De ahí que sólo los muy buenos aguanten hasta muy avanzada edad con cierto protagonismo. Luego está los que suelen alargar sus carreras con contratos 'asequibles' para las franquicias, aceptando roles secundarios. Uno de estos nombres es Nicolas Batum.

El poderoso jugador francés tiene 37 años y ha disputado las dos últimas campañas en los Clippers, siendo un hombre de rotación con cada vez menos incidencia en el juego. En Los Ángeles guardaban buen recuerdo de él de su anterior etapa y aceptaron incluirle en el traspaso con Philadelphia 76ers por James Harden. Dos temporadas después ha quedado libre y 'Backdoor Podcast' desvela que su próximo destino está en Europa. Concretamente en el ASVEL Villeurbanne que comanda su amigo y excompañero en Francia, Tony Parker.

Noticias relacionadas

Francia homenajeó a Nando de Colo (i) y Nicolas Batum (d) antes del partido. / EFE

¿Otro fichaje para un equipo revolucionado?

Tras más de 1.200 partidos disputados en Estados Unidos, Batum tiene todavía capacidad suficiente como para ser importante en un proyecto de Euroliga. De hacerlo, se juntaría en un vestuario con recién llegados como Sylvain Francisco, Nick Weiler-Babb, Daniel Theis, Armoni Brooks o Both Gach.