Isaac Nogués regresa al Joventut: la Penya hace oficial el fichaje del campeón de la Liga Endesa hasta 2028

El regreso de Isaac Nogués ya es una realidad. El ASISA Joventut ha hecho oficial este miércoles el fichaje del escolta badalonés, que vuelve a la Penya después de completar una temporada de crecimiento en el Valencia Basket y de anunciar hace apenas unos días, mediante un comunicado en redes sociales, que no continuaría en el conjunto taronja.

El jugador firma un contrato para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, culminando así un regreso muy esperado por la afición verdinegra. Nogués vuelve al club en el que se formó desde los ocho años y al que ahora regresa convertido en uno de los especialistas defensivos con mayor proyección del baloncesto español.

Un regreso a casa tras despedirse del Valencia Basket

La oficialidad de su fichaje llega pocos días después de que el propio Isaac Nogués confirmara su adiós al Valencia Basket. El exterior catalán utilizó sus redes sociales para despedirse de la entidad valenciana tras formar parte de una campaña que quedará para la historia del club, cerrando su mensaje con palabras de agradecimiento hacia compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

Isaac Nogués, en el partido ante el Dreamland Gran Canaria. / M. A. Polo / Valencia Basket

Aunque existía una opción para prolongar su vinculación una temporada más, el jugador ha optado por iniciar una nueva etapa profesional, una decisión que finalmente le devuelve al lugar donde comenzó su formación como jugador.

Su salida se enmarca además dentro del importante movimiento de mercado que vive el Valencia Basket tras conquistar la Liga Endesa. La entidad valenciana afronta un verano de numerosos cambios en su plantilla, con varias salidas de jugadores importantes y el reto de reconstruir un equipo competitivo de cara al próximo curso.

En el caso de Nogués, la decisión supone regresar a un entorno que conoce perfectamente y en el que podrá seguir desarrollando un perfil que ha despertado el interés de numerosos equipos durante los últimos meses.

Un perfil defensivo diferencial para Dani Miret

Isaac Nogués, nacido en Badalona el 10 de febrero de 2004, es un escolta de 1,96 metros capaz de ocupar varias posiciones exteriores gracias a su versatilidad física y táctica. Su principal carta de presentación es su capacidad defensiva, considerada una de las mejores entre los jóvenes jugadores españoles.

El entrenador del Joventut, Dani Miret, en el pabellón olímpico de Badalona / Alejandro García. EFE

La intensidad sobre el balón, la lectura de las líneas de pase, su facilidad para cambiar en los bloqueos y la energía con la que compite le han convertido en un especialista atrás, sin renunciar a aportar velocidad en transición y sacrificio colectivo en ambos lados de la pista.

Tras abandonar la cantera del Joventut en 2023, inició una etapa en Huesca, en LEB Plata, antes de dar el salto a la G League estadounidense con los Rip City Remix. Allí protagonizó una temporada sobresaliente, finalizando tercero en la votación al Mejor Defensor de la competición y estableciendo un récord de diez balones recuperados en un mismo encuentro, un registro que reforzó su reputación como uno de los mejores defensores emergentes. Ese crecimiento le abrió posteriormente las puertas del Valencia Basket, donde ha seguido acumulando experiencia al máximo nivel y ha formado parte del equipo campeón de la Liga Endesa.

Reencuentro con la cantera verdinegra y con un viejo conocido

El regreso de Nogués también supone un reencuentro con Dani Miret, técnico con el que compartió uno de los mayores éxitos de su trayectoria deportiva. Ambos coincidieron en la selección española que conquistó la medalla de oro en el Campeonato del Mundo sub-19, un precedente que facilita la adaptación del jugador al proyecto deportivo de la Penya.

VALENCIA, 10/06/2026.- El entrenador del Joventut, Dani Miret, durante el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa de baloncesto que Valencia Basket y Joventut de Badalona disputan hoy miércoles en el pabellón Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

Desde el Joventut destacan que el fichaje responde tanto a criterios deportivos como de identidad. El club recupera a un jugador formado en Badalona, plenamente identificado con la filosofía de la cantera verdinegra y preparado para asumir mayores responsabilidades tras completar un proceso de crecimiento fuera de casa.

Con su incorporación, la Penya suma juventud, energía y un perfil defensivo de enorme valor para afrontar una temporada en la que el objetivo será seguir consolidándose entre los equipos más competitivos de la Liga Endesa.

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El regreso de Isaac Nogués simboliza además una apuesta por recuperar talento formado en el Olímpic de Badalona. Después de recorrer un camino que le llevó por LEB Plata, la G League y el Valencia Basket, el escolta vuelve a vestir la camiseta verdinegra con mayor experiencia, un título de campeón de la Liga Endesa en su palmarés y la ilusión de convertirse ahora en una pieza importante del club donde comenzó su carrera.