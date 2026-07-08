Javi Torralba: "El reto es mayúsculo, pero estoy preparado"

Con el anuncio de la renovación del acuerdo de patrocinio con Vitaldin a modo de preludio ha sido presentado este miércoles Javi Torralba como nuevo entrenador del primer equipo femenino de Valencia Basket. El acto, celebrado en la pista auxiliar del Roig Arena, ha servido para conocer al nuevo jefe de filas del conjunto taronja, que se ha presentado con "ilusión y ganas" por la oportunidad que se le presenta, a la cual le tiene "respeto" pero está convencido de "estar preparado".

Antes de dar paso al gran protagonista del día, Enric Carbonell, director general de Valencia Basket, le ha dado la bienvenida al proyecto, reflejando la confianza máxima del club en su figura y respaldando que dotarán al nuevo técnico de las mejores armas posibles para que haga su trabajo.

"Su nombre no ha sido la primera vez que suena en nuestros despachos. Para Valencia Basket ha sido ahora la primera opción porque tenemos claro que hacia dónde vamos es fundamental, nos va a permitir seguir creciendo. Queremos ser cada vez un club más maduro, hacia la élite y Javi coincide con esto, por su pasión y su filosofía", indica Carbonell".

En relació a su trayectoria, el director general ha apuntado que "para Valencia Basket no ha pasado desapercibido todo el trabajo que ha hecho. Hemos valorado su liderazgo y su capacidad de construir, su exigencia en la construcción. Está acostumbrado a trabajar con jugadoras de primer nivel. Todo el mundo sabía que Javi tenía que dar este paso al máximo nivel del baloncesto femenino español. Tienes un listón muy alto pero estamos convencidos de que no vas a bajar el nivel, te vamos a dar todas las herramientas para que puedas hacer tu trabajo”.

Enric Carbonell, director general de Valencia Basket / Francisco Calabuig

Un "sueño" para Javi Torralba

Sin tiempo para más introducciones, el gran protagonista del día se puso delante de los micrófonos. Javi Torralba dejó claro desde el primer momento que se siente muy agradecido por la oportunidad, lo describió como "cumplir un sueño" y dejó claro que está "preparado" para el desafío: "Hoy estoy cumpliendo un sueño. A la gente igual le sorprendió mi nombre. Me define el trabajo y la pasión. En la reunión que tuvimos me preguntaron si me da miedo Miedo no, me da respeto y responsabilidad. Llevamos unos años muy buenos, el reto es mayúsculo pero estoy preparado, solo necesito que empiece ya porque en la pista es donde estoy cómodo, cuando pueda hablar mi basket es cuando podré estar cómodo”.

En cuanto al estilo de juego que va a intentar aplicar en el equipo, Javi Torralba no quiso profundizar demasiado, pero sí habló de nexos de unión con el equipo masculino: “Lo primero que me gustaría dentro del club es encontrar nexos de unión. El último año el masculino ha marcado tendencia, son planteamientos distintos pero queremos puntos en común, queremos un baloncesto atractivo, que sea un referente a nivel nacional y europeo”.

En cuanto a esos principios que deben conducir al éxito, Torralba tiene muy claro que en la formación debe estar la gran virtud: “Una de las cosas de venir a Valencia es la línea del club en la formación. A partir de ahí, para seguir siendo élite tenemos que adaptaron a los nuevos tiempos, está cambiando el ecosistema y tenemos que adaptarnos. La realidad del baloncesto europeo femenino está cambiando, tenemos que ser capaces como club de adaptarnos a la nueva realidad. Tenemos un núcleo nacional muy potente y nos tenemos que hacer fuertes".

Presentación de Javi Torralba como nuevo entrenador del primer equipo femenino / Francisco Calabuig

Confección de plantilla

En cuanto a la confección de plantilla de cara a la próxima temporada, Javi Torralba explicó que el trabajo se centra en jugadoras que se adapten al estilo y que tengan capacidad de mejorar. Además, tienen en cuenta que todas las jugadoras que empicen el curso no tienen por qué terminarlo: “La prioridad del club es cada día ser competivio. Junto con Esteban estamos trabajando en la confección de la plantilla, estamos trabajando en esa línea para hacerlo lo mejor posible. Estoy encantado del trabajo que se está haciendo e ilusionado para empezar a trabajar bien”.

"Nosotros hemos hecho un esquema mental de dividir la temporada en tres tramos. Los primeros meses no podremos contar con todas, en el segundo tramo debería estar toda la plantilla y después con la marcha de algunas implica un final de temporada diferente. Los cambios de normativa en la Liga Femenina son previsiones que hemos hecho. Estamos buscando un perfil de jugadoras que podamos contar el máximo tiempo posible con ellas, queremos jugadoras que se adapten a un buen ritmo e intensidad defensiva. Un equipo joven aunque hayan jugadores veteranas. Juagadoras con potencial de mejorar".

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Confianza en la gente de la casa

En cuanto a su staff, confirmó el fichaje de Mireia Capdevila y refrendó la apuesta por la gente que lleva años haciendo un gran trabajo en el club: “Yo soy persona de equipo y uno de los motivos para venir aquí es que desde el minuto uno querían que estuviese aquí y que formara parte del equipo. Hay un grupo de trabajo muy potente, los resultados no son casualidad, empezando por Rubén Burgos y su staff. El club anunciará próximamente su staff, vendrá Mireia Capdevila y el resto será gente del club que ha demostrado ser extraordinariamente competente, me siento muy arropado. Con la necesidad de empezar".