Una perla de la cantera del Valencia Basket se marcha a la NCAA

El Valencia Basket es una máquina de generar talento. Tanto en el equipo masculino como en el femenino, son muchas las perlas que pule campaña tras campaña. Unos se quedan y otros se van, quizá sólo temporalmente, pero es evidente que el crecimiento de los productos de L’Alqueria del Basket se hacen notar cada vez más en la élite del baloncesto nacional.

Una de las últimas perlas salidas de la cantera es el joven Jorge Carot. A sus 20 años y con contrato hasta 2029, el talentoso jugador interior de 206 centímetros ha decidido cruzar el charco para embarcarse en la aventura americana de la NCAA. Tanto es así que los Pacific Tigers de la Universidad del Pacífico han anunciado su fichaje. Y eso que todavía no estaba firmado.

Carot tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2029, por lo que el acuerdo para el traspaso del jugador contempla el hecho de mantener los derechos sobre él de cara al futuro.

Creciendo en L’Alqueria del Basket desde los 12 años

Nacido en Alboraia hace 20 años, Jorge Carot comenzó a jugar a baloncesto en su localidad natal antes de unirse al proyecto taronja en el segundo año de actividad de las instalaciones de L’Alqueria del Basket, en la temporada 2018-19, cuando era infantil de primer año. En su segunda campaña en el club formó parte del equipo que acabó cuarto en la Minicopa Endesa 2020 y fue elegido en el Mejor Quinteto del torneo antes del parón de las competiciones por la pandemia mundial.

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Debut de Carot con Valencia Basket y seguir quemando etapas

Pese a ser todavía cadete de primer año, en junio de 2021 Carot contribuyó a que Valencia Basket acabara en cuarta posición en el Campeonato de España cadete y volviera a semifinales en esta categoría por primera vez desde 1999. Y en su segundo año como cadete, en la temporada 2021-22, las buenas noticias se fueron acumulando alrededor de Jorge. Pese a ser dos años más pequeño, en febrero tuvo su primera oportunidad de participar en el Adidas Next Generation Tournament de Belgrado. En abril ganó el campeonato autonómico y en mayo en el Campeonato de España cadete fue importante para que Valencia Basket se colgara la medalla de bronce y repitiera la mejor actuación histórica del club en categoría sub’16. Y como colofón antes de dar el salto a junior, llegó la llamada de la selección. Con el tiempo, ha seguido quemando etapas tanto en el Valencia Basket, con quienes incluso debutó en la Eurocup, como en la Selección española. Ahora le toca destacar en la NCAA y, quizá, regresar al club del Roig Arena directo al primer equipo.