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Así ha sido la presentación de Javi Torralba como entrenador del Valencia Basket

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F. Calabuig

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Así ha sido la presentación de Javi Torralba como entrenador del Valencia Basket

F. Calabuig

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El nuevo entrenador del primer equipo femenino del Valencia Basket, Javi Torralba, ha sido presentado este miércoles en la pista auxiliar del Roig Arena. "Hoy estoy cumpliendo un sueño. A la gente igual le sorpredió el nombre, pero a las personas que han trabajado conmigo, no. Esto es un reto mayúsculo para mí y voy a estar a la altura. Estoy extraordinariamente ilusionado y lo único que necesito es que empiece ya", aseguró el técnico.

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