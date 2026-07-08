F. Calabuig

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Así ha sido la presentación de Javi Torralba como entrenador del Valencia Basket

El nuevo entrenador del primer equipo femenino del Valencia Basket, Javi Torralba, ha sido presentado este miércoles en la pista auxiliar del Roig Arena. "Hoy estoy cumpliendo un sueño. A la gente igual le sorpredió el nombre, pero a las personas que han trabajado conmigo, no. Esto es un reto mayúsculo para mí y voy a estar a la altura. Estoy extraordinariamente ilusionado y lo único que necesito es que empiece ya", aseguró el técnico.