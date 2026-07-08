Valencia Basket confirma a Kendra Chery para la próxima temporada

Tras presentar este miércoles al nuevo entrenador para el primer equipo del femenino, Javier Torralba, Valencia Basket sigue tomando decisiones de cara a la próxima temporada. El último movimiento de una planificación agitada ha sido el de acordar la continuidad de Kendra Chery, que llegó al clu el pasado mes de febrero para el tramo final de la temporada y tendrá la oportunidad de disputar una temporada entera con el club taronja.

Comunicado oficial del club

Valencia Basket ha finalizado su octava campaña en la máxima categoría marcada por el crecimiento del nivel y la exigencia de las competiciones y habiendo levantado la Copa de la Reina y el cuarto título de Liga Femenina Endesa consecutivo. Once trofeos en el palmarés taronja en los últimos seis años, un reflejo de la consolidación del proyecto, con el mérito que conlleva competir por todo año tras año.

Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Club ha alcanzado un acuerdo con Kendra Chery (24 años, Francia, 1.87m) para que continúe formando parte de la plantilla la próxima temporada.

A por su segunda temporada

La jugadora francesa llegó a Valencia Basket en febrero de este año desde Hozono Global Jairis, tras superar una lesión, para ayudar al equipo en los objetivos que llegaban por delante con su trabajo y esfuerzo. Unos objetivos que se vieron cumplidos con los títulos de Copa de la Reina en Tarragona y LF Endesa en el Roig Arena. En ese periodo pudo disputar un total de 11 partidos con el equipo.

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10 jugadores confirmadas

La francesa se une así para la próxima campaña a Kamila Borkowska, Alexis Peterson, Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.