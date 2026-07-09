Cuatro jugadoras de Valencia Basket, convocadas con España para disputar el Mundial U17 femenino

Valencia Basket volverá a ser uno de los grandes protagonistas del baloncesto internacional de formación este verano gracias a la presencia de cuatro de sus jugadoras en la selección española que disputará el Mundial U17 femenino. Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila y Sarai Teijeira han sido incluidas en la lista definitiva de doce jugadoras que representarán a España en el campeonato, que tendrá lugar del 11 al 19 de julio en República Checa. La amplia representación taronja confirma el excelente trabajo de cantera del club, convertido en una referencia nacional en la formación de jóvenes talentos y con una presencia cada vez más habitual en las grandes competiciones internacionales.

Las cuatro jugadoras afrontan una oportunidad de enorme relevancia para continuar su crecimiento deportivo en un torneo que reúne a las mejores promesas del baloncesto mundial. Formar parte de la selección española en una competición de este nivel supone un reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada tanto por las jugadoras como por la estructura formativa de Valencia Basket, que vuelve a aportar un importante número de internacionales a los combinados nacionales.

España arranca el Mundial frente a Alemania

La selección española ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Alemania, México y China. El estreno llegará el sábado 11 de julio a las 20:15 horas frente al conjunto alemán, mientras que el segundo compromiso será el domingo a las 14:45 horas ante México. La fase de grupos concluirá el martes 14 de julio a las 12:00 horas frente a China, antes del inicio de las eliminatorias que decidirán el campeonato.

España afronta el torneo con el objetivo de luchar por las medallas y consolidar el prestigio del baloncesto femenino de formación, donde habitualmente figura entre las mejores selecciones del mundo. Las actuaciones de Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila y Sarai Teijeira serán uno de los principales focos de atención para Valencia Basket, cuyos aficionados podrán seguir todos los encuentros en directo a través del canal oficial de YouTube de FIBA.

Álex Blanco y Tomas Talcis también llevan el sello taronja al Eurobasket U20

La representación internacional de Valencia Basket no se limita al Mundial U17 femenino. El club también contará con dos jugadores en el Eurobasket U20 masculino, que se disputará entre el 11 y el 19 de julio en Liubliana (Eslovenia). Álex Blanco formará parte de la selección española, mientras que Tomas Talcis defenderá los colores de Letonia, prolongando así la importante presencia del conjunto valenciano en las principales competiciones continentales de categorías inferiores.

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Álex Blanco y Tomas Talcis también llevan el sello taronja al Eurobasket U20 / Valencia Basket

España competirá en el grupo C junto a Bélgica, Croacia y Grecia. Debutará el sábado 11 de julio a las 13:30 horas frente a Bélgica, se enfrentará a Croacia el domingo a las 20:30 horas y cerrará la fase de grupos el lunes a las 18:00 horas contra Grecia. Por su parte, Letonia ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Lituania, Polonia y Serbia. El combinado letón iniciará su participación el sábado frente a Lituania a las 20:30 horas, continuará el domingo contra Polonia a las 18:00 horas y finalizará la primera fase el lunes ante Serbia a las 16:00 horas. El campeonato podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de FIBA mediante suscripción de pago.