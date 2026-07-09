Diez despedidas en la operación salida del Valencia Basket

Tres han sido los fichajes confirmados hasta el momento con las incorporaciones de Gonzalo Corbalán, Dylan Osetkowski y TJ Shorts. Pero si algo ha alterado sobre todo los últimos días en el Valencia Basket ha sido la operación salida, que sumaba ya este jueves diez despedidas tras las últimas de Brancou Badio y la de un Joel Soriano que estaba cedido y que pone fin a su corta etapa de taronja.

Cinco de las salidas han sido previo pago de la cláusula de rescisión, las de Jean Montero, Jaime Pradilla, De Larrea y el propio Badio, al margen de la de Pedro Martínez con destino al Real Madrid. Un revés para la planificación deportiva con la marcha de jugadores y técnico con contrato, pero que ha supuesto al menos la entrada de unos cinco millones de euros, algunos de ellos arañados gracias a las renovaciones de muchos meses atrás, cuando se les subió la cláusula.

Unas despedidas a las que se les suman las de Darius Thompson, López-Arostegui e Isaac Nogués previo acuerdo de rescisión entre el club y los jugadores, y las de Braxton Key y Joel Soriano, al finalizar ambos sus respectivos contratos y no renovar.

Jean Montero, un adiós previsto desde hace semanas con destino al Olympiacos. / M. A. Polo / Valencia Basket

Costello y reconstrucción

Con ello, y a la espera de saber cómo acaba el futuro inmediato de Matt Costello, al que el club no incluyó de momento en el derecho de tanteo, el Valencia Basket pasa página y quiere centrarse ya en la reconstrucción de un equipo que debe defender los títulos de Liga Endesa y de Supercopa y seguir compitiendo al más alto nivel en la Euroliga después de haber alcanzado por primera vez la Final Four, que le supuso también un ingreso de 1,8 millones de euros.

El Valencia Basket logró retener a un pilar básico como Kameron Taylor con una importante mejora económica tras recibir también una oferta del Panathinaikos. Junto a él, siguen en la plantilla Omari Moore, Nate Reuvers, Neal Sako y los cupos Josep Puerto, Álvaro Cárdenas y Yankuba Sima, de ahí que aún falten al menos dos al ir a una plantilla larga, ya que en caso de ser solo 12 jugadores, bastaría con tener cuatro cupos.

Noticias relacionadas

Pedro Martínez y Jaime Pradilla, en las celebraciones de la Liga Endesa, ya en València. / M. A. Polo / Valencia Basket

Cinco millones en cláusulas

El Real Madrid ha sido el club que más dinero ha depositado en lar arcas del Valencia Basket con el pago de 2,5 millones de euros, 1,5 por el fichaje de Jaime Pradilla y 1 millón más por el de Pedro Martínez. La misma cantidad que por Pradilla pagó el Panathinaikos por Badio, mientras que la de cláusula de Montero era de 500.000 euros después de que fuera una condición impuesta en la última renovación para seguir al menos un año y no haber dejado el club tras la primera temporada del dominicano. Unas cantidades a las que se suma la cláusula de salida a la NBA recogida en el contrato de Sergio de Larrea, con lo que se llega a los 5 millones de euros. En el caso del vallisoletano, al ser su salida por pago de cláusula, el club no puede retener sus derechos para cuando en un futuro pudiera regresar de la NBA.