Ya hay fecha para la venta de los abonos para la Supercopa 2026

Los abonos para la Supercopa Endesa Badalona 2026 saldrán a la venta al público general el próximo martes 14 de julio a las 13:00h y podrán comprarse a través de la página web oficial de la acb. El Palau Municipal D´Esports de Badalona acogerá los próximos 19 y 20 de septiembre el primer torneo oficial de la temporada, en el que Asisa Joventut, Valencia Basket, Kosner Baskonia y Barça se verán las caras con el objetivo de levantar el trofeo.

Tres partidazos para elegir al priemer campeón de la temporada. Las semifinales serán el sábado 19 y próximamente se conocerán los emparejamientos vía sorteo, y la final se disputará el domingo 20, para coronar al primer campeón de la temporada 2026-27. La acb ha dividido el Olímpic en 9 categorías de abonos, manteniendo los precios de la pasada temporada que oscilan entre 40 y 160€, además de sillas VIP en pista.

Kameron Taylor, en la semifinal de la Eurologa ante el Real Madrid en Atenas. / M. A. Polo / Valencia Basket

Valencia Basket defiende título

La Supercopa Endesa 2026 ya conoce a sus cuatro participantes. Estarán presentes el Valencia Basket, vigente campeón de la competición, el Baskonia, campeón de la Copa del Rey, el Joventut de Badalona, que ejercerá como anfitrión, y el Barça, subcampeón de Liga. El conjunto taronja, que ya arrancó la pasada temporada coronándose en esta competición, buscará repetir logro por segunda vez consecutiva.

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Será el primer título en juego para Xavi Albert, que ha asumido las riendas del equipo tras el adiós de Pedro Martínez dirección al Real Madrid, movimiento que ha sacudido el baloncesto español y en concreto a Valencia Basket, que ha tenido que reconducir su planificación deportiva.