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Joel Soriano en su etapa en el Valencia Basket

Tras unos días de despedidas en el Valencia Basket y del anuncio de tres nuevos fichajes con las llegada de Gonzalo Corbalán, Dylan Osetkowski y TJ Shorts, el Valencia Basket sigue tomando decisiones en clave de mercado y la última de ellas ha tenido como protagonista a Josel Soriano.

El pívot dominicano ha estado esta temporada cedido en el Casademont Zaragoza primero y en el ratiopharm Ulm después, pero acababa contrato y el club taronja tenía que decidir si ofrecerle una nueva renocación o cerrar la vinculación contractual con el interior, como finalmente ha sucedido.