Oficial: Brancou Badio abandona Valencia Basket

Ya es oficial. Brancou Badio deja de pertenecer a Valencia Basket. El senegalés se suma a la larga lista de salidas desde que terminó la temporada después del abono de su cláusula de rescisión. Aunque el comunicado no lo indica todavía, la salida del 'Papi' es para poner rumbo al Panathinaikos, que llegó a un acuerdo con él hace ya varias semanas.

El club taronja, a través del comunicado oficial, agradece a Badio la profesionalidad y sacrificio mostrado durante las dos temporadas que han caminado de la mano y le desea suerte en su próxima etapa.

Comunicado íntegro de Valencia Basket

El escolta senegalés Brancou Badio queda desvinculado de Valencia Basket después de que se haya abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión existente en su contrato, por lo que finaliza su etapa en nuestro Club tras dos temporadas en las que ha contribuido en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

El Club quiere agradecer la profesionalidad, el compromiso y el trabajo realizados por Brancou durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

El jugador llegó a nuestro primer equipo masculino procedente del Baxi Manresa en el verano de 2024 y ha disputado un total de 145 partidos con la camiseta de Valencia Basket. En su primera temporada, en la que se estrenó en la EuroCup, Brancou promedió 10,1 puntos con un 38% en triples, 2,5 rebotes y 2,7 asistencias para 9,6 créditos de valoración.

Durante su segunda temporada, la que acaba de terminar, el exterior internacional senegalés rubricó en el mes de abril una ampliación de contrato hasta 2029 en una temporada en la que fue una de las piezas más importantes en la consecución del segundo título de Liga Endesa para Valencia Basket. En los 83 partidos en los que participó en la campaña 2025-26, Badio ha acreditado una tarjeta de 10,6 puntos con un 33,4% en triples, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias para 9 créditos de valoración.

Brancou Badio, en el segundo partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / Valencia Basket

Una baja difícil de suplir

Valencia Basket tiene un arduo trabajo en el mercado para sustituir a Brancou Badio. El senegalés no solo ha sido uno de los hombres más fiables en anotación del equipo, sino que lo ha sido en los momentos más delicados. Además, su energía defensiva ha contagiado en muchos momentos al resto del equipo para conseguir victorias importantes.

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Ahora pone rumbo al Panathinaikos, uno de los mayores rivales la pasada temporada, donde tendrá una mejora de salario sustancial.