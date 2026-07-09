Dos perlas de la cantera taronja disputarán el Mundial de baloncesto sub20

Valencia Basket volverá a tener protagonismo en una gran cita internacional de formación. El club taronja estará representado por dos jugadores en el EurobasketU20 masculino, que se disputará del 11 al 19 de julio en Liubliana, Eslovenia. Alex Blanco defenderá la camiseta de España, mientras que Tomas Talcis competirá con Letonia.

La presencia de ambos jugadores confirma el buen momento de la cantera taronja y su capacidad para colocar talento en torneos de máximo nivel continental. Blanco ha entrado en la lista definitiva de la selección española, que afrontará una fase de grupos exigente encuadrada en el grupo C junto a Bélgica, Croacia y Grecia.

¿Cuándo debuta España?

El combinado español debutará el sábado 11 de julio a las 13:30 horas frente a Bélgica. La segunda cita llegará el domingo, a las 20:30 horas, ante Croacia, mientras que la fase de grupos se cerrará el lunes 13, a las 18:00 horas, contra Grecia. Tres compromisos de alto nivel para una España que buscará empezar con buen pie su camino en el campeonato.

Por su parte, Tomas Talcis también tendrá un reto de máxima exigencia con Letonia. Su selección ha quedado encuadrada en el grupo B, donde se medirá a Lituania, Polonia y Serbia. El estreno letón será el sábado ante Lituania, a las 20:30 horas. El domingo continuará el torneo frente a Polonia, a las 18:00 horas, y el lunes cerrará la primera fase contra Serbia, a las 16:00 horas.

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¿Dónde ver el Mundial de baloncesto sub20?

El Eurobasket U20M podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de FIBA, mediante suscripción de pago. Una cita que permitirá ver en acción a dos talentos vinculados a Valencia Basket en un escenario internacional de primer nivel.