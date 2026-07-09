Álvaro Cárdenas y sus grandes ilusiones con el Valencia Basket y la selección española

Una temporada de película. Así se podría definir el último año de Álvaro Cárdenas desde su fichaje por el Valencia Basket el pasado 6 de junio de 2025. Tras formarse en el Fundación CB Granada y en el CB La Zubia y después de pasar por un año en Austria y su etapa universitaria en la NCAA, le llegada la oportunidad de su vida. Firmaba por dos temporada por el club taronja y aunque la primera de ellas la jugó cedido en el Peristeri griego, volvió a final de campaña para ayudar a ganar la segunda Liga Endesa en la historia del club.

Su rendimiento fue tal que le quitó el rol al mismísimo Darius Thompson y se ganó tanto a los responsables deportivos del club como a compañeros y afición. Fruto de ello le llegaba la renovación por el Valencia Basket el pasado 16 de mayo de 2026, ampliando su contrato hasta 2028 y con mejores condiciones de las iniciales. El jugador ya había debutado con la selección absoluta y tras su gran temporada en Grecia, el club quiso atarlo aún más al proyecto, con un rendimiento que fue también a más en el playoff de la Liga Endesa.

Álvaro Cárdenas, en la celebración del título de Liga en el Roig Arena. / M. A. Polo / Valencia Basket

Acabada la temporada y tras brillar de nuevo con la selección española en los dos partidos de clasificación para el Mundial, el granadino hace un repaso a lo vivido en los últimos meses y los sueños que aún le quedan por cumplir, tanto con el Valencia Basket como con la selección. "Ha sido una temporada increíble que empezó en verano con la selección, mi paso por Grecia fue una muy buena decisión, el entrenador me dio mucha confianza, la oportunidad de crecer, cometer errores y seguir jugando. Pensé que la temporada se había acabado, me reuní con el Valencia Basket, querían que fuese a hacer unos entrenamientos y se convirtió en acabar jugando la parte más importante de la temporada y siendo campeones de la ACB. Es un sueño hecho realidad y en ningún momento pensaba que pudiera pasar tan pronto".

Las próximas ilusiones

Por todo ello, no duda en asegurar en declaraciones a la FEB que "ha sido un año brutal para mi carrera personal y profesional". Y lo que le queda por disfrutar en los próximos meses, que afronta con ambición. "Intento no ponerme techo, va a ser un reto chulo jugar en el Valencia BC desde el primer momento, tengo mucha ilusión en debutar en la Euroliga y a medio y largo plazo está el Mundial de Catar con la selección, que ojalá pueda llegar, pero centrándome primero en el día a día e intentando seguir mejorando".

Noticias relacionadas

Sus números de taronja

Aunque en la Euroliga no pudo jugar, sí viajó con el equipo a Atenas para apoyar desde dentro en la Final Four de Atenas. En la Liga Endesa, sin embargo, tuvo cada vez un papel más protagonista en el camino hacia el título a pesar de haber sufrido en su debut con el Valencia Basket ante el Surne Bilbao a mediados de mayo. Desde entonces, se ganó la confianza de Pedro Martínez para acabar su primeta etapa de taronja con una media de 4,9 puntos, 1 rebote, 1,5 asistencias en los 13:40 minutos de promedio que tuvo en sus 12 partidos.