Oficial: Joel Parra no jugará en el Valencia Basket

El nombre de Joel Parra desaparece definitivamente de la agenda del Valencia Basket. El alero internacional español ha alcanzado un acuerdo para renovar con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, cerrando así cualquier posibilidad de vestir de taronja durante el próximo curso como se había rumoreado.

Parra se había convertido en una de las piezas más atractivas del mercado por su condición de jugador de formación, su versatilidad y la existencia de una cláusula de salida inferior al millón de euros. Valencia Basket y Fenerbahçe aparecieron durante los últimos días como posibles destinos del catalán, aunque finalmente ha sido el Barça quien ha conseguido asegurar su continuidad con una nueva ampliación contractual.

La operación supone otro cambio de rumbo en la situación del jugador. Parra llegó al Palau Blaugrana en el verano de 2023 con un contrato hasta 2027 y, en junio de 2025, amplió su vinculación por una temporada más, hasta 2028. Ahora vuelve a comprometerse con el club y firma hasta 2030, una decisión con la que el conjunto azulgrana blinda a uno de los pocos jugadores llamados a tener verdadero peso en la reconstrucción de su proyecto.

Joel Parra, durante un partido del Barça / FCB

Para el Valencia Basket hubiera podido ser una opción de valor estratégico, como otras tantas. No solamente por tratarse de un jugador español y su condición de cupo, sino por la capacidad del alero para alternar las posiciones de tres y cuatro, defender a jugadores de diferentes características y aportar energía cerca del aro. Su perfil encajaba en una plantilla obligada a reformularse después de varias salidas importantes. Sin embargo, Parra ha optado por quedarse en Barcelona, quizá ante la falta de una oferta en firme por parte de los del Roig Arena.

Su mejor temporada en Barcelona

El internacional español viene de completar su campaña más sólida desde que abandonó el Joventut. En la Liga Endesa 2025/26 promedió 8,5 puntos, 4,2 rebotes y 11,1 créditos de valoración, con un tope anotador de 24 puntos. Los datos oficiales de la ACB confirman también su crecimiento como jugador de rotación importante dentro del Barça.

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Willy Hernangómez, Joel Parra y Juancho Hernangomez intentan frenar a Giannis Antetokounmpo. / EFE

Su evolución también ha sido visible en la Euroliga. Parra cerró la competición continental con medias de 5,6 puntos, 3,4 rebotes y 6,8 de valoración en 40 encuentros, mejorando su producción de las dos temporadas anteriores y participando cada vez con mayor regularidad.