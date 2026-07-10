El Valencia Basket oficializa dos nuevos fichajes a la vez

El Valencia Basket ha oficializado este viernes las incorporaciones de Helena Pueyo y Virag Kiss después de que ambas jugadoras completaran satisfactoriamente las correspondientes revisiones médicas y físicas. Aunque sus fichajes ya habían sido anunciados por el club en el pasado, la superación de estas pruebas culmina definitivamente su incorporación al nuevo proyecto taronja para la temporada 2026/27.

La exterior balear firma para las dos próximas campañas, hasta el final del curso 2027/28, mientras que la interior húngara se compromete con la entidad valenciana hasta la conclusión de la temporada 2026/27. Pueyo, alero de 25 años y 1,83 metros, aportará talento, capacidad defensiva y versatilidad en las posiciones exteriores. Kiss, pívot de 28 años y 1,94 metros, reforzará el juego interior con su altura y su experiencia en competiciones europeas.

Helena Pueyo, en una entrada a canasta ante Estados Unidos. / FIBA

Las dos jugadoras pasaron el reconocimiento en el Centro Médico Quirónsalud de la avenida Blasco Ibáñez, bajo la supervisión del doctor Vicente Sebastiá, responsable de la dirección médica de los equipos masculino y femenino del Valencia Basket.

Los exámenes consistieron en una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma. Estas dos últimas pruebas estuvieron supervisadas por la doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia.

Virag Takacs-Kiss, en un partido ante el Valencia Basket esta temporada. / M. A. Polo / Valencia Basket

Seis caras nuevas para el proyecto de Javier Torralba

Con Pueyo y Kiss, el Valencia Basket avanza en la profunda renovación de su plantilla para la próxima temporada. El club ha incorporado hasta el momento a seis jugadoras: las exteriores Helena Pueyo, la alero Marta Suárez, la base alemana Alexis Peterson y las interiores Virag Kiss y Kamila Borkowska. A estas operaciones se añade la continuidad durante una campaña más de Kendra Chery, que seguirá formando parte de un equipo dirigido desde el banquillo por Javier Torralba. También Alicia Flórez, que regresará a la disciplina del Roig Arena cuando termine la temporada en la WNBA.

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La entidad taronja completa así una parte importante de la reconstrucción de un conjunto que volverá a afrontar una temporada de máxima exigencia nacional y europea. Las seis incorporaciones se unen a jugadoras con contrato en vigor como Leticia Romero, Raquel Carrera (llegará cuando termine el curso WNBA) Elena Buenavida y María Araújo, además de la renovada Chery, para configurar el nuevo bloque valenciano.