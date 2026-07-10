La taronja Marta Suárez cambia su contrato en la WNBA

La etapa de Marta Suárez en la WNBA suma un nuevo capítulo con un nuevo cambio de contrato para la jugadora asturiana. Y es que antes de que acabara su contrato de desarrollo (ahora en manos de Sha Carter) con las Phoenix Mercury, la franquicia estadounidense ha cambiado el vínculo contractual con la nueva jugadora taronja, que ahora pasa a ser de solo siete días. Una situación que, sin embargo, no implica que el final de su etapa en la WNBA este verano haya comenzado su cuenta atrás, ya que podría seguir encadenando contratos hasta final de temporada, ya fuera en Phoenix o con un nuevo traspaso.

La ala-pívot taronja fue elegida en el Draft por Seattle Storm (junto a Awa Fam) en el número 16, pero sus derechos fueron traspasados a Golden State Valkyries, antes de que acabara con un contrato de desarrollo con Phoenix Mercury. Una franquicia en la que acumula ya 8 partidos y en la que ha mostrado sus mejores números precisamente en el último de ellos, el jugado la pasada madrugada ante Indiana Fever.

Pese a la derrota por 89-92, Marta Suárez sumó 10 puntos y 2 rebotes en apenas 11 minutos en pista, logrando su mejor marca anotadora desde que debutó en la liga estadounidense. Muy por encima de su media en la WNBA de 4 puntos y 1,5 rebotes.

Pendiente del Mundial

Al margen de la incertidumbre de Marta Suárez por su futuro inmediato en la WNBA, la asturiana está pendiente también de si entra en la lista de la selección española para el Mundial, que se disputará del 4 al 13 de septiembre, aunque la concentración está prevista para el 4 de agosto. Cabe recordar que la WNBA parará del 30 de agosto al 17 de septiembre, pero no concluirá su Liga Regular hasta el 24 del mismo mes, una semana después.

Una situación que podría impedir a Marta Suárez llegar a tiempo para disputar la Supercopa Femenina Endesa con el Valencia Basket en caso de estar con contrato en la WNBA hasta el final, aunque su franquicia no jugara playoff. De entrar en las eliminatorias por el título, su llegada se retrasaría más aún y podría no estar para el inicio de la LF Endesa, aunque todo va a depender de los contratos que pueda encadenar en las próximas semanas.

Etapa en el Valencia Basket

El Valencia Basket no dudó en apostar por Marta Suárez y en hacerlo además con un contrato de tres temporadas. Su rendimiento con TCU Horned Frogs de la NCAA estadounidense había sido sobresaliente: 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias en 30 minutos. Solo Olivia Miles, que terminó siendo la número dos de Draft, anotó más puntos que la asturiana. De hecho, sus grandes actuaciones le permitieron recibir una Mención por parte de la NCAA y ser elegida en el puesto 16 del mencionado Draft por Seattle Storm.

Noticias relacionadas

Marta Suárez, en el anuncio de su presentación como nueva jugadora del Valencia Basket. / VBC

Además, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección compartiendo experiencias con Elena Buenavida e incluso en su etapa de formación el Segle XXI estuvo con Javier Torralba, quien será su entrenador también en el Valencia Basket.