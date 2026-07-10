El Valencia Basket cierra el fichaje de Balogun

El Valencia Basket sigue reforzando su plantilla en una temporada que supone un cambio de ciclo por la marcha de algunas de sus jugadoras más importantes de los últimos años y la de Rubén Burgos, reubicado en el área deportiva. Y con ese objetivo, el club ha cerrado una nueva incorporación tras llegar a un acuerdo con Elizabeth Balogun (1,85 y 25 años), internacional nigeriana con experiencia en la LF Endesa tras su etapa en el CB Bembibre.

Balogun se formó en la NCAA y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 antes de su primera experiencia en España.

El club había incorporado hasta el momento a seis jugadoras, al margen de dar continuidad a Kendra Chery: la exterior Helena Pueyo, la alero Marta Suárez, la base alemana Alexis Peterson y las interiores Virag Kiss y Kamila Borkowska. También Alicia Flórez, que regresará a la disciplina del Roig Arena cuando termine la temporada en la WNBA.

Plantilla no cerrada aún

Con la llegada de Elizabet Balogun, Javier Torralba y la dirección deportiva del club no dan por cerrada aún la plantilla, teniendo en cuenta que se trata de una temporada atípica muy condicionada por todos los movimientos en el baloncesto internacional, con más jugadoras en la WNBA, en Project B y con el Mundial justo antes del inicio de la temporada, de ahí que la confección de la plantilla siga abierta antes nuevas opciones de mercado y necesidades deportivas que puedan surgir.

Elizabeth Balogun, en un partido con Nigeria. / FIBA

Formación en EE. UU.

Elizabeth nació en Lagos, Nigeria, pero desde muy joven se mudó a Estados Unidos donde completó su formación de secundaria. En 2018 firmó por la Universidad Georgia Tech, donde fue nombrada la mejor ‘rookie” de la temporada. La siguiente campaña fue traspasada a Louisville, donde permaneció dos cursos y donde siguió creciendo. En 2021 se incorporó a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Allí finalizó su formación universitaria durante dos temporadas más. En su último año produjo una media de 10,2 puntos, 1 asistencia y 5,2 rebotes por partido.

Experiencia en Europa

La primera experiencia profesional de la exterior la llevó a España de la mano del CB Bembibre, donde disputó la LF Endesa en la campaña 23-24. Realizó una media de 8,8 puntos, 5,3 rebotes y 1 asistencia de media por encuentro. La siguiente campaña aterrizó en Francia para fichar por el Charnay Basket, con el que participó por primera vez en EuroCup Women con una media de 12,6 puntos, 4 rebotes, 1,2 asistencias y 12,8 de valoración por partido. En liga francesa tuvo unos números de 9 puntos, 4, rebotes y 1 asistencia por encuentro. Esta pasada campaña siguió en Francia, pero con la camiseta de Landerneau Bretagne Basket. En liga doméstica promedió 12,7 puntos, 6,5 rebotes, 1,7 asistencias y 13,8 de valoración por partido.

Elizabeth Balogun disputó los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. / FIBA

Pretemporada en la WNBA

El pasado mes de abril las Toronto Tempo incorporaron a la nigeriana con un contrato de pretemporada, disputando dos encuentros. En uno de ellos produjo 12 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 15 minutos en pista. Anteriormente la jugadora ya había firmado contratos de ‘training camp’ con Las Vegas Aces en 2023 y Atlanta Dream en 2024.

Internacional con Nigeria

Elizabeth es internacional con Nigeria desde 2020. Ha participado en varios torneos clasificatorios para Juegos Olímpicos y para el Mundial de este año. En este último ha promediado en cinco partidos 10,6 puntos, 3,4 rebotes, 1,8 asistencias y 10,6 de valoración, contribuyendo a la clasificación de su selección. También ha participado en los AfroBasket de 2023 y 2025. En ambos su país se proclamó campeón y en ambos la alero tuvo un papel importante.

Trayectoria

2023-24 CB Bembibre (LF Endesa)

2024-25 Charnay (Liga Francia y EuroCup Women)

2025-26 Landerneau (Liga Francia)

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