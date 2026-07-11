Colocan a Mikael Jantunen en el radar de Valencia Basket

Valencia Basket todavía tiene mucho trabajo por hacer en el mercado de fichajes. Tras las salidas ya confimadas de Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués, Darius Thompson, Braxton Key, Jean Montero, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Brancou Badio y Matt Costello, el club taronja ha iniciado la reconstrucción con Gonzalo Corbalán, TJ Shorts, Dylan Osetkowski y Mario Saint-Supéry. Es un buen comienzo pero en la plantilla todavía hay muchos huecos por llenar.

Hasta el momento, los fichajes han atendido más al juego exterior, pero las salidas de Pradilla, Key y Costello obligan a reforzar la pintura. Osetkowski es un '4' moderno y versátil, pero Valencia Basket no detiene su búsqueda ahí. De hecho, según ha adelantado 'Encestando', que ya ha acertado algún movimiento este mercado, el conjunto taronja tiene en su agenda a Mikael Jantunen, que acaba de quedar libre tras desvincularse del Fenerbahce turco, precisamente el equipo en el que ha aterrizado Braxton Key.

Seguimiento desde el adiós de Pradilla

Según la mecionada información, Valencia Basket sigue al jugador desde que Pradilla tomó la decisión de hacer las maletas. Ahora que se ha desvinculado del Fenerbahce, podría ser el momento oportuno para atacar la incorporación del un ala pívot que, si bien no ha teniendo en Turquía la temporada deseada, dejó muy buenas sensaciones en París durante la temporada 2024/25.

RIGA (Latvia), 14/09/2025.- Tyler Dorsey (R) and Dimitrios Katsivelis (L) of Greece and Mikael Jantunen of Finland in action during the FIBA EuroBasket 2025 bronze medal basketball match between Greece and Finland in Riga, Latvia, 14 September 2025. (Baloncesto, Finlandia, Grecia, Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS / TOMS KALNINS / EFE

¿Qué tipo de jugador es Mikael Jantunen?

El ala-pívot finlandés, de 2,04 metros, reúne varias de las cualidades más valoradas en el baloncesto europeo actual: capacidad para abrir el campo, movilidad defensiva y eficacia sin balón.

Noticias relacionadas

Su etapa en Paris Basketball confirmó que puede ser importante en un equipo competitivo de Euroliga, con 7,5 puntos y 4,8 rebotes por encuentro, además de un 38,8% en triples. En Fenerbahçe tuvo menos protagonismo, aunque siguió demostrando que puede integrarse en una rotación de máximo nivel y contribuir en un contexto ganador. A ello se añade su experiencia internacional con Finlandia, selección con la que ha asumido responsabilidades crecientes y firmado actuaciones destacadas en grandes torneos.