Matt Costello abandona Valencia Basket y firma un contratazo con su nuevo equipo

Continúa la actividad de mercado en Valencia Basket. Tras el sorprendente e ilusionante fichjae de Mario Saint-Supéry, el último movimiento ha sido en forma de salida, la de Matt Costello, cuyo contrato llegaba a su fin y la entidad taronja tomó la decisión de no ofrecerle una oferta para continuar. El norteamericano, por tanto, hará las maletas y ya tiene nuevo equipo en el que se reunirá con otro integrante de la plantilla taronja esta última temporada.

Y es que Matt Costello se marcha a los Chiba Jets de la liga japonesa, equipo al que se marchó hace algunas semanas Adrian Kovacs para convertirse en primer entrenador. El interior tenía una gran oferta encima de la mesa del conjunto japonés y ha decidido aceptarla. De hecho, se convertirá en el debutante de la B. League mejor pagado.

Matt Costello celebra una victoria que devuelve las tablas en la final de la Liga Endesa. / JM López

Costello tenía pretendientes en Europa y han sido varios los equipos que han intentado su fichaje. Valencia Basket, por su parte, tenía claro que no le iba a ofrecer la renovación y tampoco lo incluyó en el derecho de tanteo. Finalmente se marcha a Japón donde le han ofrecido un contratazo, aunque con una duración de un año.

En busca de poderío interior en el mercado

La marcha de Costello, ya prevista en el club, obliga a salir al mercado en busca de poderío interio. De momento ha llegado Osetkowski, pero Valencia Basket sigue en busca de oportunidades para fichar el mejor juego interior posible para Xavi Albert. El nombre de Roland Smits, que además es cupo, lleva varios días sonando y podría ser una opción, pero el club no está cerrado y está explorando posibilidades.

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Sigue la reconstrucción

Costello es la última salida tras Xabi López-Arostegui, Isaac Nogués, Darius Thompson, Braxton Key, Jean Montero, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla y Brancou Badio, además del entrenador Pedro Martínez. Una reconstrucción profunda que empezó con Gonzalo Corbalán y TJ Shorts, continuó con Osetkowski y ahora con Mario Saint-Supéry. La dirección deportiva todavía tiene trabajo.