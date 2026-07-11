Valencia Basket ata a una joya del baloncesto español: Mario Saint-Supéry firma hasta 2030

Valencia Basket continúa dando pasos firmes en la construcción de un proyecto de presente y futuro. El club taronja ha anunciado el fichaje del base español Mario Saint-Supéry para las próximas cuatro temporadas, en un movimiento que refuerza una de las posiciones clave de la plantilla y que, al mismo tiempo, supone el regreso de uno de los mayores talentos del baloncesto español al panorama nacional tras su experiencia en la NCAA. El acuerdo, que le vincula hasta el 30 de junio de 2030, representa una apuesta de largo recorrido por un jugador llamado a marcar una época si mantiene la progresión que ha demostrado durante los últimos años.

Un fichaje estratégico para el futuro de Valencia Basket

La incorporación de Saint-Supéry responde perfectamente a la filosofía deportiva que viene desarrollando Valencia Basket durante las últimas temporadas: combinar talento joven con jugadores capaces de rendir desde el primer día. El base malagueño, de 1,94 metros, aterriza en el Roig Arena tras completar una positiva temporada en el baloncesto universitario estadounidense, donde ha demostrado que puede competir en un entorno físico y exigente.

Lejos de seguir el camino habitual de muchos jugadores españoles que prolongan su estancia en la NCAA, el internacional español ha optado por regresar para acelerar su crecimiento en la élite europea. En el club valenciano consideran que el contexto competitivo de la Liga Endesa y las competiciones continentales será el escenario ideal para continuar desarrollando un talento que lleva años despertando admiración entre técnicos y aficionados. Su capacidad para dirigir el juego, generar ventajas en el uno contra uno y castigar desde el perímetro encaja con el estilo dinámico que pretende implantar el conjunto taronja.

Su aventura universitaria ha dejado además cifras que avalan su rendimiento. Durante su etapa en Estados Unidos firmó 8,6 puntos, 3,8 asistencias y 11 créditos de valoración por encuentro, acompañados por un notable porcentaje desde el lanzamiento exterior. Unos números que reflejan su facilidad para adaptarse a distintos estilos de juego y que convencieron definitivamente a Valencia Basket para apostar por él como una pieza importante del presente y del futuro.

Una progresión meteórica desde Málaga hasta la élite

Hablar de Mario Saint-Supéry es hacerlo de una carrera que siempre ha ido varios pasos por delante de lo habitual. Formado en la cantera de Unicaja Málaga, el base llamó la atención de todo el baloncesto español cuando debutó con apenas 15 años tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League, convirtiéndose en uno de los jugadores más precoces en alcanzar la élite.

El 'Principito' Mario Saint-Supéry / ACB

Tras destacar en su cesión al UBU Tizona Burgos, donde promedió 11,8 puntos con un excelente 46,5 % de acierto en triples, Mario Saint-Supéry dio el salto a BAXI Manresa, confirmando su crecimiento en la Liga Endesa. En 33 partidos firmó 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias de media, además de dejar actuaciones destacadas tanto en la competición doméstica como en la Basketball Champions League, consolidándose como una de las grandes promesas del baloncesto español.

Un internacional llamado a liderar una nueva generación

Más allá de su trayectoria en clubes, el nombre de Mario Saint-Supéry está estrechamente ligado al éxito de las categorías inferiores de la selección española. El base ha sido uno de los grandes referentes de una generación que promete marcar el futuro del baloncesto nacional y cuya progresión ha sido constante desde sus primeros torneos internacionales.

Su explosión definitiva llegó en el Europeo Sub-16 de 2022, donde fue elegido MVP del campeonato tras promediar unos impresionantes 21,9 puntos, 6 rebotes y 4,1 asistencias por partido, liderando a España hasta la medalla de plata. Un año después volvió a subir al podio en el Europeo Sub-18, consolidándose como uno de los mejores bases jóvenes del continente.

El base de la selección de España Mario Saint-Supéry (c) entra a canasta entre los jugadores de la selección de la República Checa, durante el partido preparatorio para el Eurobasket 2025 que los combinados nacionales de República Checa y España juegan hoy Jueves en el Palacio José María Martín Carpena, en Málaga. EFE/Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

Ese rendimiento acabó abriéndole las puertas de la selección absoluta. En noviembre de 2024 debutó con España con tan solo 18 años y siete meses, iniciando una etapa en la que no ha dejado de crecer. Actualmente acumula 13 internacionalidades y ya ha demostrado que puede asumir responsabilidades en grandes competiciones. Sus promedios de 8,2 puntos y 2,8 asistencias durante el EuroBasket confirman que el salto a la élite internacional no le ha pesado y que está preparado para convertirse en uno de los referentes del baloncesto español durante la próxima década.

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Con su llegada, Valencia Basket incorpora mucho más que un joven con proyección. El club suma a un director de juego con experiencia en diferentes contextos competitivos, acostumbrado a asumir responsabilidades desde muy temprano y con un techo que todavía parece muy lejano. No es extraño, por tanto, que el anuncio de su fichaje haya generado un auténtico furor entre la afición taronja en redes sociales, donde muchos seguidores ya lo señalan como una de las piezas llamadas a liderar el nuevo proyecto valenciano. La ilusión es máxima y el mensaje es claro: Valencia Basket ha conseguido convencer a uno de los talentos más cotizados del baloncesto español para construir su futuro vestido de naranja.