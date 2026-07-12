Bronce para la España de Rubén Burgos en el Eurobasket U20

El baloncesto español suma su primera medalla del verano con el bronce logrado este domingo en el Eurobasket U20 disputado en Lituania. Y lo ha hecho de la mano de un Rubén Burgos que sigue ampliando su palmarés en las categorías inferiores de la selección después de haber puesto punto y final a su etapa de primer entrenador del Valencia Basket, con el que logró los 11 títulos femeninos en la historia del club.

Un éxito que llega con una generación de jugadoras de 2006 que se ha reivindicado, en ausencia de las dos ilustres compañeras del mismo año, Awa Fam e Iyana Martín. A pesar de no poder contar con ellas, España logró sumar su 16ª medalla en 23 ediciones en los EuroBasket U20 Femenino, su categoría favorita. Con el bronce de 2026 son cinco medallas consecutivas (13 en los 14 últimos torneos), con un equipo en el que, nueve de las doce internacionales compiten ya en distintas universidades de Estados Unidos.

La primera medalla del verano 2026 ha llegado desde Klaipeda (Lituania), en un torneo en el que España sólo cedió ante Francia, un equipo con un enorme potencial. Burgos logró formar un equipo solidario, con buen trabajo defensivo y con muchas armas ofensivas. Sufrió en la primera fase, pero es que los cuatro equipos de su grupo pasaron a cuartos de final y dos de ellos (España e Israel) subieron al podio.

Nuevo podio español en un Eurobasket U20, con Rubén Burgos como seleccionador. / FEB

Lucha por el bronce

En la lucha por el bronce, Bélgica también sufrió el baloncesto de equipo de las españolas. Aguantaron hasta la mitad del tercer cuarto, cuando se acercaron a un peligroso 46-44, pero España reaccionó gracias al talento de sus jugadoras (brillaron Marta Alsina, Inés Sotelo y Anais Rodríguez) y al compromiso de una generación que quería terminar su etapa formativa con un nuevo podio.

Sotelo se fue a los 21 con una gran serie de 3 de 4 en triples; Anais Rodríguez firmó 14 puntos dominando la pintura, pero también repartiendo 5 asistencias; Marta Alsina fugó un segundo cuarto espectacular, quedándose en 14 puntos y tirando del carro cuando era necesario.

Pero también brillaron Gina García y su talento, Carla Osma, importante en muchos encuentros; Aina Cargol y su intensidad; Irene Noya y su trabajo cerca del aro; Mireia Jurado y su muñeca; Mireya Sanz y su compromiso, Inés G. Monje y su liderazgo, Paula Salinas y su polivalencia; o Lucía Martínez y su responsabilidad.

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El de este domingo (81-59) es el segundo bronce, tras el de 2023, en un palmarés que cuenta con diez oros y cuatro platas. Cabe recordar que ya está en marcha también el Mundial U17, que ha empezado con dos victorias en una selección española con hasta cuatro jugadoras del Valencia Basket.