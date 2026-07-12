SELECCIÓN
Las internacionales taronja brillan en el Mundial U17
España arrolla a México y se jugará la primera plaza del Grupo B ante China el martes
Amelia Alonso fue la MVP del partido con 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 16 de valoración
La también taronja Isabel Hernández (12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias contra México) ya fue la mejor en el estreno mundial ante Alemania
Sandra Dávila y Sarai Teijeira, con un rol importante también en la selección de Isabel Fernández
España no ha podido empezar mejor el Mundial U17 femenino, ya que suma sus partidos por victorias después de las dos primeras jornadas. El sábado se impusieron a Alemania por un rotundo 40-66 y este domingo han arrollado también a México por 75-40, con claro protagonismo de las jugadoras del Valencia Basket en ambos partidos.
Si en el primero fue Isabel Hernández la mejor del partido, con 18 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 18 de valoración, ante México el MVP fue para otra de las cuatro jugadoras taronja convocadas, Amelia Alonso, quien meses atrás deslumbró también en un Campeonato de España de selecciones, en el que quedó subcampeona con Castilla y León, con 34 puntos, 16 rebotes y 32 de valoración en la final ante la selección valenciana liderada por Anastasia Lishchuk. También brilló en el título nacional logrado con el Valencia Basket.
En esta ocasión, Amelia se fue hasta los 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 16 de valoración en algo menos de 21 minutos en pista, aunque en el partido también tuvieron una buena actuación sus tres compañeras del Valencia Basket. Isabel Hernández repitió brillante actuación con 12 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias; Sandra Dávila aportó 7 puntos y 5 rebotes (6 puntos y 7 rebotes en el debut) y Sarai Teijeira, 5 puntos en apenas 9 minutos en pista (en el anterior encuentro sumó 7 puntos y 4 rebotes).
Duelo clave ante China
Las dos victorias de España y las de China clasifican a ambas selecciones para la siguiente fase, pero el martes se jugarán la primera plaza del Grupo B en el partido que medirá a ambas a partir de las 12:00. En los dos precedentes entre ambas en Mundiales de esta categoría, la victoria se la llevaron las asiáticas, en 2020 por 77-58 y en 2016, con un ajustado 55-51.
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