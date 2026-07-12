Comunicado Oficial del Valencia Basket sobre Matt Costello

Matt Costello ya es, a todas luces, exjugador del Valencia Basket. El pívot ha terminado su contrato con la entidad del Roig Arena y no ha sido renovado como parte de la reestructuración que está viviendo el club estas semanas después de la marcha de Pedro Martínez al Real Madrid junto a Jaime Pradilla, así como las salidas de jugadores importantísimos como Montero, De Larrea, Key o Badio entre otros.

"El ala-pívot norteamericano con pasaporte de Costa de Marfil Matt Costello termina su etapa de dos temporadas en Valencia Basket tras la finalización de su contrato, por lo que queda desvinculado de nuestro Club tras tener una importante contribución en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa. En la temporada 2025-26, Costello participó en 82 partidos con una tarjeta de 6,6 puntos con un 34,4% en triples y 3,9 rebotes para 8 créditos de valoración.

El club quiere agradecer la profesionalidad, el trabajo y el compromiso realizados por Matt durante el tiempo que ha defendido los colores de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Matt Costello celebra una victoria que devuelve las tablas en la final de la Liga Endesa. / JM López

El jugador llegó a al Valencia Basket procedente del Baskonia en el verano de 2024 y ha disputado un total de 147 partidos con la camiseta taronja. En su primera temporada, la 2024-25, tuvo su mejor rendimiento como taronja compaginando la Liga Endesa con la EuroCup con unos números de 9,8 puntos con un 37,7% en triples y un 70,1% en tiros de dos y 5,1 rebotes para 12,8 créditos de valoración".

Costello, a Japón

Matt Costello se marcha a los Chiba Jets de la liga japonesa, equipo al que se marchó Adrian Kovacs para convertirse en primer entrenador. El interior tenía una gran oferta encima de la mesa del conjunto japonés y ha decidido aceptarla. De hecho, se convertirá en el debutante de la B. League mejor pagado.

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Toca fichar juego interior de nivel

El Valencia Basket tiene la obligación de salir al mercado en busca de poderío interio. De momento ha llegado Osetkowski, pero Valencia Basket sigue en busca de oportunidades para reforzar el juego interior de Xavi Albert. El nombre de Roland Smits, que además es cupo, lleva varios días sonando y podría ser una opción, pero el club no está cerrado y está explorando posibilidades.