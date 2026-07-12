El primer destello de calidad de Sergio de Larrea en la NBA: Brutal asistencia ante los Lakers

Sergio de Larrea todavía está carburando con los Dallas Mavericks. El exbase de Valencia Basket lleva dos partidos en la Summer League y ya ha acumulado una cantidad de minutos que le están permitiendo adaptarse poco a poco a su nuevo equipo y al baloncesto americano. La madrugada del sábado a domingo disputó 28 minutos ante Los Angeles Lakers y en los primeros minutos de partido mostró un detallazo de calidad que pronto inundó las redes.

Larry es un jugador muy polivalente, que no necesita meter 20 puntos todas las noches para ser diferencial. El vallisoletano tiene ese estilo de base 'old school', inteligente con el balón y con una visión de juego de las que hacen mejores a todos sus compañeros. Y fue precisamente una magistral asistencia su carta de presentación en el segundo partido de la liga de verano para los Mavs. El partido acababa de comenzar y De Larrea se sacó de la manga un alley oop descomunal a su compañero Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Discreto pero eficiente

Aunque fue discreto en cuanto a anotación, De Larrea completó un partido eficiente, sin apenas fallos en el tiro y haciendo un poco de todo en cancha. En 28 minutos anotó 5 puntos, capturó 3 rebotes, repartió 4 asistencias, robo 2 balones y puso un tapón. El partido acabó con una contundente victoria de los Lakers.

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Los Mavericks vuelven a jugar la madrugada del lunes al martes contra los Memphis Grizzlies de Cameron Boozer, número 3 del último Draft y uno de los rookies que mejores sensaciones está ofreciendo en esta Summer League. El interior, hijo del mítico Carlos Boozer, ha llegado a la liga con un físico completamente preparado para 'pegarse' ya con los más grandes y esta firmando actuaciones destacables.