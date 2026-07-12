Valencia Basket y una reconstrucción marcada por los cupos
Tras el fichaje de Mario Saint-Supéry, el conjunto taronja ya tiene a cuatro jugadores cupo en plantilla: Puerto, Cárdenas, Sima y el propio 'Principito'
Valencia Basket está obligado a incorporar uno más si quiere tener una plantilla de más de 12 jugadores y todo apunta a que le quinto será Lucas Marí
Casi con total seguridad, la búsqueda de cupos no quedará ahí y el club buscará más para tener cierta holgura
Pocas veces ha habido un inicio de mercado de fichajes tan agitado para Valencia Basket. Apenas han pasado tres semanas desde que el conjunto taronja levantó el título de Liga en el Palau y los movimientos no han dejado de sucederse. En total ya son diez salidas de jugadores confirmadas, además de la de Pedro Martínez, y cuatro incorporaciones cerradas. La dirección deportiva todavía tiene mucho trabajo para confeccionar la mejor plantilla posible para Xavi Albert, el nuevo primero entrenador, y además debe hacerlo 'atado' por el cinturón de los cupos.
Las normas de la ACB y la Federación obligan a disponer de mínimo cuatro jugadores con cupo nacional si la plantilla es de 12 jugadores y de cinco mínimo si la plantilla es de 13 o más. En caso de Valencia Basket, al tratarse de un equipo que disputa Euroliga, el roster será de aproximadamente de 15 jugadores, por lo que está obligado a encontrar cinco cupos. Tras los primeros movimientos de mercado, el club ya tiene a cuatro confirmados: Josep Puerto, Álvaro Cárdenas, Yankuba Sima y Mario Saint-Supéry. El quinto mínimo y necesario apunta a ser Lucas Marí, que volvería de la NCAA para formar parte de la primera plantilla.
Seis mejor que cinco
Pero Valencia Basket no quiere limitarse a contar con cinco cupos, básicamente porque, en competición española, cuatro de los doce convocados en cada partido deben ser cupo, por lo que una mala racha con las lesiones en los jugadores nacionales podría complicar los planes. Además, la continuidad de Sima no está asegurada. Por eso la dirección deportiva sigue trabajando en la reconstrucción de la plantilla con los dichosos cupos en mente.
Jugadores encima de la mesa
Todavía hay varios jugadores en el mercado que pueden terminar de solucionar el 'problema' de Valencia Basket con los cupos (jugadores de formación en España). Roland Smits es uno de los nombres que más ha sonado, especialmente desde que el club supo de la marcha de Jaime Pradilla al Real Madrid. Una de las tareas de la dirección deportiva es reforzar el juego interior, y el letón formado en la cantera del Fuenlabrada es un jugador contrastado que ofrecería ciertas garantías.
Más nombres que han sonado son Tyson Pérez, de Unicaja, Oumar Ballo, del Cantú, Eli Ndiaye, en los Hawks, e incluso los hermanos Hernangómez, aunque Willy parece tenerlo hecho con el Baskonia.
Los cupos, una ingeniería de mercado
Sea quien sea el o los elegidos, lo que está claro es que Valencia Basket todavía incorporará a uno o o más jugadores con condición de cupo en este mercado de fichajes. El club entiende que cierta holgura es mejor a largo plazo, aunque también ha trasladado en alguna ocasión su disconformidad con la norma, argumentando que dificulta mucho la planificación de la plantilla, porque no es lo mismo un cupo que un cupo de nivel Euroliga.
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