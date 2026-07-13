Se despide Cristina Ouviña, la 'madre' de todos los éxitos de Valencia Basket

Este lunes no ha sido un día cualquiera en Valencia. El Roig Arena ha abierto sus puertas para intentar brindarle a Cristina Ouviña una despedida a la altura de lo que merece una leyenda como ella. Y es que no es un adiós cualquiera. Se trata del adiós a una de las jugadoras más importantes en el crecimiento de Valencia Basket en los últimos años. El adiós a una deportista que, dentro y fuera de la cancha, ha sido un referente para todos, especialmente para niñas y mujeres.

Seis años han dado para mucho en la carrera de Cristina Ouviña en Valencia. 11 títulos colectivos, 3 galardones individuales y 207 partidos a sus espaldas es el legado que deja la zaragozana en el club taronja y que le convierte en una de las mejores jugadoras de la historia del club. Pero más allá de los logros competitivos, su mayor éxito, como ella misma reconoció en su acto de despedida, es haber formado una familia, tanto con Valencia Basket y su afición como con su marido y su hijo Julen, la más importante.

Precisamente su maternidad ha sido todo un ejemplo para niñas, mujeres, deportistas y para todos en general. Un ejemplo para sociedad. Un referente que ha demostrado que se puede ser deportista de élite y madre a la vez, un proceso en el que Valencia Basket siempre le ha apoyado y otorgado todas las herramientas y facilidades posibles.

Deja una huella imborrable

Nadie quería quedarse sin despedirse de Ouviña y el acto inició con la reproducción de varios vídeos de algunas de las que han sido sus compañeras en el vestuario a lo largo de estos seis años. "Gracias por lo que has significado para mí, para el club y por lo que hemos conseguido juntas", empezaba Raquel Carrera. "La forma en la que juegas siempre me ha inspirado, eres mi base favorita, pero lo más importante es que estoy agradecida de tener tu amistad", continuaba Marie Gülich.

Nadia Fingall y Elena Salcedo insistían en llamarla "referente para tantas niñas" y se sentían orgullosas de poder llamarle "amiga y familia". Cierra Burdick, por su parte, agradecía la "oportunidad de haber jugado contigo". También quiso despedirse Sergio de Larrea, que le daba la "enhorabuena por lo que has significado y por tu legado" y también "por la persona y madre que eres".

Valencia Basket, eternamente agradecido

Valencia Basket siempre estará eternamente agradecido y así se lo quiso hacer saber mediante unas palabras de Víctor Luengo. El director institucional habló de lo deportivo: "Gracias por haberte dejado la piel como jugadora en cada partido". Pero también hizo hincapié en su lado humano: "Gracias por dejar que te disfrutemos en lo personal, siendo natural, agradecida, derribando la barrera jugador-trabajador. Gracias por apostar por este proyecto a largo plazo. Gracias por demostrarle al mundo no solo que una deportista puede ser madre, sino que puede hacerlo luchando contra viento y marea por volver y demostrarle a su hijo que se puede volver igual de fuerte. Has inspirado a muchos niños y niñas".

Valencia. VLC SPD. Cristina Ouviña, se despide tras seis temporadas como jugadora de Valencia Basket, Roig Arena / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Tampoco quisieron quedarse sin mandar un mensaje familiares y amigos de Borobia, su pueblo, que transmitieron el "orgullo" y "admiración" por lo que ha conseguido y le dieron también las gracias a la afición "por hacerte sentir como en casa".

Aunque el mensaje más especial fue de su marido Julen, con el pequeño Julen en brazos: "Estamos orgullosísimos de toda tu carrera, de lo que has conseguido, de lo que has superado y de la familia que hemos formado. Aparte de los títulos, hemos hecho a este 'bicho' (su hijo), hemos formado una familia. Te queremos mucho".

Valencia. VLC SPD. Cristina Ouviña, se despide tras seis temporadas como jugadora de Valencia Basket, Roig Arena / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Cristina Ouviña, una despedida entre lágrimas

Y después de todos los mensajes de familiares, amigos y compañeras llegó el turno para la verdadera protagonista. Ouviña no pudo contener las lágrimas desde el inicio del acto y cuando fue su turno de tomar la palabra le fue más difícil todavía.

La zaragozana, tras dar las gracias de corazón a todos los asistentes al acto, se dirigió a Valencia Basket y a sus miembros y les dedicó un sentido agradecimiento: "Cada vez que he querido escribir mi despedida me he dado cuenta de lo difícil que es despedirse de algo que ha sido tan especial. Antes de llegar estuve ocho años en el extranjero, pero quería estar cerca de mi gente y jugar a baloncesto, llegó la llamada de Valencia y me encontré con un proyecto ambicioso y con muy buenas personas. Gracias a Esteban Albert porque sé que es quien manda, gracias por hacerme parte de esta familia. Nombrarme segunda capitana fue saber que me querían tanto dentro como fuera de la pista. No todo el camino ha sido de rosas, los que estamos en el día a día lo sabemos. Gracias al esfuerzo que hizo el club en época de pandemia, gracias a eso tenemos una Eurocup. Gracias a Rubén burgos, porque seis años dan para mucho, en algunos de los momentos duros encontré una persona muy cercana, humana y dispuesta a ayudarme”.

También dedicó unas palabras a todas las que han sido sus compañeras durante seis años: “Gracias a las compañeras con las que he compartido vestuario. Hemos compartido mucho juntas. Gracias por lo que me habéis enseñado. Gracias a todos los entrenadores, a todos los miembros del club. Quiero acordarme de los miembros que no aparecen en los focos pero que me han hecho la vida más fácil, para que mi única preocupación sea entrenar y competir. Muchísimas gracias”.

Valencia. VLC SPD. Cristina Ouviña, se despide tras seis temporadas como jugadora de Valencia Basket, Roig Arena / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Su maternidad, un ejemplo suyo y de Valencia Basket

Desde finales de 2024 hasta finales de 2025, Cristina Ouviña estuvo de baja por maternidad. Una vez de vuelta, ayudó al equipo a conquistar la Copa de la Reina y la Liga Endesa en toda una demostración de lo que tanto destacaron los asistentes al acto, que se puede ser deportista de élite y madre a la vez. Ouviña le agradeció al club por estar a la altura en la etapa más importante de su vida: "En todo momento me he sentido arropada y tranquila. Hemos tenido los medios para que pudiera volver a las pistas en las mejores condiciones, sin forzar anda. Muchas gracias".

Por supuesto la zaragozana se acordó de Juan Roig y Hortensia, a quienes agradece haber convertido "la igualdad en realidad" y la "apuesta por el baloncesto femenino" antes de asegurar que "me habéis cambiado la vida".

El apoyo de la afición

Tras acorse también de los periodistas y agradecer haber estado "al pie del cañón" y haber "respetado lo humano", Ouviña se dirigió a la afición: "He tenido la suerte de hablar con vosotros personalmente. Gracias por apoyarme cuando todo iba bien y cuando no iba tan bien. Sin vosotros esto no sería posible".

Para cerrar, Ouviña quiso insitir en el concepto de "familia" y en la importancia que ha tenido Valencia Basket en su vida: “Lo mas importante no son los títulos ni lo bien que se come en Valencia, sino la familia que he creado, he hecho familia en aficionados, en parte del club. Llegué sola a Valencia y me voy con una familia, he crecido como persona. Valencia basket me ha dado más que una carrera deportiva. Nunca hubiera pensado que me iba a despedir con una familia formada. Valencia siempre será mi casa, Amunt Valencia".

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Tras sus emotivas palabras, se le hizo entrega por parte del club de una camiseta y un cuadro conmemorativo en agradecimiento a los seis años en los que ha hecho historia en Valencia Basket.