Nuevo equipo para un excanterano del Valencia Basket que llegó a debutar con España
Guillem Ferrando, internacional absoluto a las órdenes de Scariolo, ha decidido dejar la ACB en busca de minutos y protagonismo
Guillem Ferrando fue quemando etapas en las categorías inferiores del Valencia Basket y de la Selección española. De hecho, jugó tanto en la primera plantilla taronja en ACB como con la absoluta, con quienes debutó en 2025. Eso sí, como jugador del Bàsquet Girona.
El base llegó a disputar 39 encuentros de la Liga Endesa con Valencia Basket en cuatro temporadas en las que pasó por diversas cesiones (Melilla, Albacete y Estudiantes), además de 48 encuentros con los catalanes, con quienes fue de más a menos. Ahora tocaba buscar un nuevo equipo y el valenciano de 24 años ha decidido que la mejor opción pasa por dar un paso atrás para regresar a Primera FEB para ganar minutos y protagonismo en el Grupo Alega Cantabria.
Comunicado Oficial del fichaje de Guillem Ferrando
Guillem Ferrando se une a Grupo Alega Cantabria para la temporada 26-27. El base valenciano llega a Torrelavega tras jugar dos temporadas con el Bàsquet Girona en la Liga Endesa.
Grupo Alega Cantabria ha incorporado a Guillem Ferrando para la temporada 2026-2027. El base, de 1,84 metros de estatura, llega a Torrelavega tras disputar dos temporadas en la Liga Endesa con el Bàsquet Girona.
Guillem Ferrando Porro (Benifairó de la Valldigna, 2002), formado en la cantera del Valencia Basket, debutó en la máxima categoría del baloncesto español con el primer equipo la temporada 19-20. Desde entonces, ha jugado en la liga EBA con Valencia BC (20-21 y 22-23) y Movistar Estudiantes (23-24), en LEB Plata con Valencia BC (21-22) y en LEB Oro cedido a Club Melilla Sport Capital Melilla Baloncesto (22-23), Bueno Arenas Albacete Basket (22-23) y Movistar Estudiantes (23-24). También ha disputado la U16 Eurobasket (18-19), U19 Eurobasket (21-22), U20 Eurobasket (22-23) y Euro-QR (23-24).
Guillem Ferrando se convierte así en una nueva pieza del proyecto que Grupo Alega Cantabria está construyendo para afrontar una nueva temporada y lograr el objetivo marcado con todas las garantías.
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