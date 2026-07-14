Álex Blanco, el 'júnior de oro' del Valencia Basket, líder de una España invicta en el EuroBasket U20

La selección española no ha podido comenzar mejor el EuroBasket U20 de Eslovenia, con pleno de victoria en los tres partidos de la fase de grupos, que le permiten pasar invicta a los octavos de final, en los que se medirán este miércoles a Rumanía a partir de las 13:00. Un +23 ante Bélgica, un +24 frente a Croacia y un meritorio +14 ante Grecia, que se jugaba también el primer puesto del Grupo C, plasman el potencial de la selección dirigida por Carlos Marco y en la que está brillando el taronja Álex Blanco.

El jugador del Valencia Basket, que comparte también experiencia con el valenciano Jorge Carot (reciente fichaje de los Pacific Tigers para jugar la NCAA), está liderando a la selección con unos números brillantes, siendo el máximo anotador y el más valorado hasta la fecha.

Álex Blanco, uno de los líderes de una selección española que sueña con medalla. / FIBA

El exterior menorquín, que llegó a L'Alqueria del Basket en 2024, ya fue uno de los 'júniors de oro' que se proclamaron campeones del EuroBasket U18 hace dos años en Serbia, y ahora está decidido a liderar a un equipo con el que promedia 10,7 rebotes, 3,3 rebotes, 3,3 asistencias y 12,3 de valoración, con un 40% en triples.

En el partido del debut ante Bélgica (58-81), sumó 13 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 14 de valoración en apenas 18 minutos en pista. Ante Croacia (84-60), aportó 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 11 de valoración, mientras que en el último duelo ante Grecia (67-81), sumó 8 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 12 créditos, siendo además el jugador con más minutos en pista.

Jorge Carot, en uno de los partidos del EuroBasket U20. / FIBA

Carot, protagonista también

España sigue demostrando que es un equipo muy solidario, con una gran defensa y muchos jugadores capaces de anotar. Y entre ellos está destacando también el canterano Jorge Carot, que promedia 9 puntos, 5 rebotes y 10, 3 de valoración. Ahora tendrán ambos el reto de eliminar a Rumanía en octavos y, en caso de lograrlo, podría llegar la gran amenaza con Serbia, el gran favorito por el lado inferior del cuadro.

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Tomas Talcis, en octavos con Letonia

El también taronja Tomas Talcis también se ha clasificado con Letonia para los octavos de final, en los que se medirá este miércoles a Alemania (15:30). Eso sí, lo ha logrado tras ganar con su selección solo uno de los tres partidos del Grupo B, con unos promedios de 9 puntos, 2,7 rebotes y 1,7 asistencias, con 7,3 de valoración.