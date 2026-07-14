El Madrid de Pedro Martínez, a punto de 'robarle' un fichaje a Valencia Basket

No está siendo un mercado de fichajes sencillo para Valencia Basket. En primer lugar, y lo más obvio, por todas las salidas que se han dado desde que se conquistó la Liga en el Palau. En total ya son diez, muchas de ellas de jugadores clave, y podrían acabar siendo alguna más. Y además, porque la competencia en el mercado para fichar es feroz. El club taronja ha hecho un buen trabajo hasta la fecha con las incorporaciones de TJ Shorts, Corbalán, Osetkowski y Saint-Supéry, pero todavía hay mucho por hacer en una reconstrucción que no está siendo ni mucho menos un camino de rosas.

Después de que tres de las primeras cuatro incorporaciones incorporaciones hayan ido más dirigidas al juego exterior, el club trabaja en más fichajes de nivel para suplir las bajas de Pradilla, Braxton Key y Matt Costello. Osetkowski ya está fichado y el siguiente podía ser Mikael Jantunen, jugador finlandés que ha quedado libre tras desvincularse del Fenerbahce y que estaba en la agenda taronja. Sin embargo, en las últimas horas las negociaciones han recibido un fuerte golpe, y es que el Real Madrid de Pedro Martínez se ha metido de lleno en la carrera por el jugador.

Mario Saint-Supéry, decepcionado tras la derrota ante Grecia. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Conversaciones avanzadas

Según ha informado Eurohoops, el Real Madrid ya tiene las conversaciones muy avanzadas con el jugador, por lo que se puede decir que lleva claramente la delantera. Jantunen es un jugador de 26 años y 2,04, internacional absoluto por Finlandia, y que puede jugar tanto de alero como de ala-pívot y que cuenta con experiencia en la Euroliga después de haber pasado por Paris Basketball y Fenerbahçe, donde no acabó de contar con la confianza de Saras Jasikevicius.

Formado en la Universidad de Utah, jugó posteriormente en equipos europeos como el Ostende y el Treviso para dar luego el salto a la Euroliga. La idea es qye cubra el puesto de Trey Lyles, que ha puesto rumbo a los Minnesota Timberwolves de la NBA tras una sola temporada en el conjunto blanco. Las dudas sobre la continuidad de Hezonja han hecho mover rápido al equipo blanco que quiere asegurarse un buen anotador y con capacidad defensiva.

Pedro lo quiere

Evidentemente, el jugador llegaría bajo el aval de Pedro Martínez, que ha puesto sus ojos sobre el finlandés para darle consistencia a su juego interior en el Real Madrid. Así, Valencia Basket estaría muy cerca de perder a uno de sus principales objetivos en el mercado de fichajes de cara a la temporada que viene.

Pedro Martínez y Jaime Pradilla, en las celebraciones de la Liga Endesa, ya en València. / M. A. Polo / Valencia Basket

El interés de Valencia Basket en Jantunen lo desveló 'Encestando', que apuntó que el club lo tiene en el radar desde que Pradilla tomó la decisión de hacer las maletas, precisamente rumbo al Madrid. La desvinculación como el Fenerbahce fue vista como una manera de facilitar las negociaciones, pero de un día para otro se han vuelto a complicar, esta vez por otro factor.

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Jantunen no sería el primero que este verano desvía su rumbo de Valencia a Madrid en el último momento. Y es que Salva Camps era uno de los nombres escogidos para reforzar el cuerpo técnico de Valencia Basket, pero finalmente ha tomado la decisión de marcharse al Real Madrid para unirse a Pedro Martínez.