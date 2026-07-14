El entrenador de Sergio de Larrea habla de los vídeos que le manda por la noche

Sergio de Larrea lo tiene todo para triunfar en la NBA. Por el momento, sus primeros pasos con Dallas Mavericks los está dando en la Summer League en la que se ven las caras tanto los 'rookies' como otros jugadores jóvenes. Toca demostrar de lo que es capaz cada uno a modo pretemporada y, de esa manera, convencer a los técnicos de lo que son capaces los nuevos. Son varios los españoles que disputarán la NBA 26/27 y, aunque una gran cantidad de ojos estará puesto en Aday Mara, lo cierto es que tanto De Larrea como Miller tienen cualidades muy idóneas para tener cierto protagonismo inicial en la mejor liga del mundo.

El tiempo pone a cada uno en su sitio y está claro que alguien como De Larrea ya ha demostrado un gran nivel tanto en la ACB como en la Euroliga, que son los dos mejores torneos fuera de la NBA. Quien viera al exjugador del Valencia Basket el curso pasado ya se puede hacer una idea del nivel que proyecta. Con 198 centímetros es capaz de jugar en tres posiciones, aunque lo habitual es que ejerciera de escolta.

El base vallisoletano Sergio De Larrea ya ha comenzado a entrenarse con los Dallas Mavericks, franquicia de la NBA con la que ha firmado un contrato de cuatro años. / Dallas Mavericks

Su entrenador en los Dallas Mavericks durante la presente liga de verano es Joe Boylan. El preparador ya ha podido verle en acción en numerosos entrenamientos, además de tres partidos muy diferentes. Precisamente en el tercero es donde, colocado como base, mostró un juego espectacular que le hizo ser galardonado como MVP gracias a sus 16 puntos y 12 asistencias.

"Anoche me enviaba vídeos sobre cómo atacar la defensa"

"Creo que Sergio de Larrea tiene una intuición increíble para el juego. Anoche me enviaba vídeos sobre cómo atacar la defensa que emplea Memphis. Es un gran estudioso del juego", afirmó Boylan orgulloso de la profesionalidad que muestra el internacional español.

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Los 28 minutos de juego fueron a un nivel altísimo, ya que al hacerlo de base tuvo una carga adicional de posesión de la pelota, más allá de la presión de organizar el juego y evitar las defensas rivales. El entrenador de Dallas no dudó en alabarle: "Se dejó la piel en la cancha hasta quedar exhausto...".