El espectacular recital de Sergio de Larrea para asombrar a toda la NBA

La calidad de Sergio de Larrea es de sobra conocida por los amantes del baloncesto. Y especialmente por los del Valencia Basket. Los Dallas Mavericks, tras una carambola, se hicieron con un jugador primera ronda con un jugador que bien pudo merecer un mejor puesto en el draft. Sus números y actuaciones con los del Roig Arena y la Selección dejaban claro que se trata de un joven con capacidad para triunfar en la NBA de manera prácticamente inmediata. Pero ya se sabe cómo funcionan las cosas en la mejor liga del mundo. Toca pasar por una Summer League en la que los equipos ponen a prueba a sus jugadores nuevos y más jóvenes.

En el primer duelo, De Larrea se diluyó entre una inusual cantidad de triples fallados. El segundo envite trajo consigo una muestra de lo que es capaz, especialmente con una serie de asistencias de un nivel top. Y a la tercera fue la vencida. El extaronja, de sólo 20 años, se llevó el MVP con un partidazo descomunal, todo un recital en de cara al aro rival, pero también como cerebro del equipo.

De Larrea, con Dallas Mavericks / Dallas Mavericks

Sergio de Larrea fue capaz de anotar 16 puntos y repartir 12 asistencias en una noche mágica en la que los suyos se impusieron a los Memphis Grizzlies por 96 a 88. Su estelar actuación la terminó de adornar con un rebote y un tapón en los 28 minutos disputados como base. Base de casi dos metros. Respecto a su puesto como base el de Valladolid compartió sus sensaciones: "creo que estuvo bien... creo que conectamos bien con todos los chicos, así que diría que me siento cómodo jugando de base".

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"De Larrea es un gran estudioso del juego"

Joe Boylan, entrenador de los Dallas Mavericks en las Ligas de Verano NBA, apuntó sobre el base español que "creo que Sergio de Larrea tiene una intuición increíble para el juego. Anoche me enviaba vídeos sobre cómo atacar la defensa que emplea Memphis. Es un gran estudioso del juego... Se dejó la piel en la cancha hasta quedar exhausto...".