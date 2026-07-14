El Valencia Basket 3x3 compite ante los finalistas del Challenger de Cáceres

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 puso fin a su participación en el Challenger de Cáceres, disputado los días 11 y 12 de julio, tras una fase de grupos de máxima exigencia en la que quedó encuadrado junto a los dos equipos que, posteriormente, disputarían la gran final del torneo. El conjunto taronja finalizó en 12ª posición, en una cita marcada por el altísimo nivel competitivo del cuadro.

Un grupo infernal

Con un roster formado por Iván Aurrecoechea, Carlos Martínez, Jorge Parra y Alfonso Ribera, Valencia Basket 3x3 afrontó un complicado estreno frente a Ub, uno de los grandes favoritos del torneo. Los valencianos compitieron hasta el final, pero terminaron cediendo ante los serbios por 17-13 en un encuentro muy igualado. Sin apenas margen de error, el segundo partido de la fase de grupos enfrentó a los taronja con Cibona Ph. Classic, otro de los conjuntos más potentes del campeonato. El equipo croata se impuso por 21-8, dejando a los taronja sin opciones de acceder a las eliminatorias.

Con el paso de las horas, el desarrollo del torneo confirmó la enorme dificultad del grupo de los valencianos, ya que Ub y Cibona Ph. Classic acabaron viéndose las caras en la final del Challenger, con triunfo para el conjunto serbio. Un desenlace que refleja el elevado nivel de los rivales a los que tuvo que medirse Valencia Basket 3x3 desde el inicio de la competición.

Noticias relacionadas

Próxima cita

El equipo masculino volverá a la acción los próximos 18 y 19 de julio con la disputa del Challenger de Novi Sad, una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia y buscar una plaza para el FIBA 3x3 World Tour Málaga.