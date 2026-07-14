Xabi López-Arostegui da el 'sí quiero'
El exjugador de Valencia Basket contrae matrimonio con su pareja antes de arrancar su primera temporada con La Laguna Tenerife
Acontecimiento importante en la vida de Xabi López-Arostegui y Carlota Llavería. La pareja ha contraído matrimonio recientemente y ella ha publicado este lunes una serie de fotos en sus redes sociales de la ceremonia. Carlota, también a través de sus redes, publicó en diciembre de 2025 que el ya exjugador de Valencia Basket le había pedido matrimonio y, algo más de medio año más tarde, han formalizado su unión.
El enlace se ha celebrado en una bonita finca de La Bisbal d'Empordà (Girona) y ha contado con la asistencia de los seres más queridos de las dos partes.
Rumbo a Canarias
Tras decir adiós a Valencia Basket, Xabi López-Arostegui y su pareja hacen las maletas rumbo a Canarias. La Laguna Tenerife ya hizo oficial su incorporación de cara a la próxima temporada. "Mucha ilusión por esta nueva etapa. Con ganas de trabajar y conocer a toda la familia de Tenerife. Ambición máxima por este nuevo proyecto. Vamos Canarias", escribió XLA sobre su fichaje.
Ambos tuvieron una emotiva despedida de Valencia, también su mujer Carlota, que escribió el siguiente mensaje en redes sociales tras la consecución del título de Liga: "Las palabras nunca podrán describir lo vivido y sentido en estos 5 años. Gracias infinitas a toda la gente que nos ha acompañado en este maravilloso camino. Valencia, nos has visto crecer. Fins sempre".