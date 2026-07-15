Amelia Alonso e Isa Hernández lanzan a España hacia los octavos de final en la Copa del Mundo U17

La selección española la U17 Femenina dio este martes un golpe sobre la mesa en la Copa del Mundo U17 tras derrotar de forma clara a China por 36-72. Tres victorias en tres partidos para hacerse con el liderato de su grupo. En las filas españolas, varias jugadoras del Valencia Basket: Amelia Alonso, Isabel Hernández, Sandra Dávila y Sarai Teijeira.

El tercer encuentro de la primera fase era el más complicado. Su rival, China, venía de derrotar por 25 puntos a Alemania, y amenazaba el liderato del Grupo C. Pero el 0-14 de salida de España acabó con las ilusiones asiáticas y confirma a las de Moses Fernández como seria aspirante a medalla en Brno. Hoy España tiene a Costa de Marfil como rival en los octavos de final. Sigue en DIRECTO este partido.

Publicación de Facebook sobre los octavos de final.

Así fue el último partido de la fase de grupos

España comenzó con un duro 0-14 a los mandos de una Isa Hernández que sigue impresionando con su talento y su conocimiento de juego, y con su gran seña de identidad: la defensa.

Si en los primeros dos partidos ni Alemania ni México superaron los 40 puntos anotados, China se quedó en 36, cuando llevaba una media de 79.5. La altura de las pívots asiáticas era contrarrestada por el juego interior español, y la defensa de las exteriores provocaba un 0 de 13 en triples en los primeros 30 minutos.

En ataque Amelia Alonso jugó unos minutos casi perfectos y España consiguió el +30 (25-55) al inicio del último cuarto. En 18 minutos de juego, la jugadora palentina del Valencia Basket metió 13 puntos, dio 4 asistencias y cogió un total de 7 rebotes.

Anna Smykovskaia cogió todo lo que rechazaba el aro (10 rebotes) y Sarai Teijeira brillaba, saliendo desde el banquillo, con 9 puntos en tan solo 14 minutos de juego.

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El partido estaba controlado y España pasa a octavos de final como primera de grupo, con tres victorias y con el mérito de que ninguno de los tres equipos ha sido capaz de anotar más de 40 puntos.