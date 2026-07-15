Comunicado sorpresa del Valencia Basket

El Valencia Basket no deja de trabajar ni un sólo día. No los jugadores, que están de vacaciones, pero si en unas oficinas en las que toca darlo todo para darle forma a las revoluciones pendientes tanto en el equipo femenino como el masculino. Pocos serán los jugadores que sigan del curso pasado, eso sí. De todas formas, sorpresas sí que las habrá. Y para muestra, la desvinculación del joven Millán Jiménez, que tenía contrato hasta 2028.

El alero de 23 años y 199 centímetros disputó como cedido las últimas temporadas, ya que el club no quería cortarle su progresión. En la LEB Oro con San Pablo Burgos y Monbús Obradoiro fue ganando peso, sobre todo con los gallegos, lo que le abrió la puerta de la ACB. Sin sitio en la plantilla de Pedro Martínez, fue cedido de nuevo al Hiopos Lleida, donde fue pieza clave en la rotación. Precisamente uno de sus mejores encuentros de la temporada lo jugó contra los del Roig Arena, anotando 13 puntos y capturando 5 rebotes.

Comunicado oficial del Valencia Basket

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que vinculaba a Millán Jiménez (1.99m, Calahorra, 16/09/2002, 22 años) con el Club hasta el 30 de junior de 2028. Jiménez cierra, de esta manera, su etapa en Valencia Basket, que comenzó en 2018 con su llegada como junior de primer año.

El Club quiere agradecer la profesionalidad y el trabajo realizados durante todo el tiempo que ha defendido la camiseta taronja, desde su etapa junior hasta la máxima categoría. Valencia Basket le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Millán Jiménez, desvinculado del Valencia Basket / VBC

El exterior español estuvo la pasada temporada cedido en Hiopos Lleida en Liga Endesa, donde promedió 5 puntos, 2,6 rebotes y 1 asistencia en casi 14 minutos en pista en 28 partidos disputados.

Desde el Mur dels Somnis hasta Liga Endesa

Millán Jiménez llegó a la entidad taronja en 2018 como junior de primer año, debutó con la primera plantilla en un partido de la Euroliga 2019-20 en Milán (lo que le permitió inscribir su nombre en el Mur dels Somnis) y después siguió acumulando experiencia en la élite en su condición de jugador vinculado hasta acumular 35 partidos con el primer equipo taronja. En el verano de 2022 siguió dando pasos en su evolución y pasó a tener a todos los efectos la condición de jugador de la primera plantilla masculina del Valencia Basket. Sin embargo, en la temporada 2022-23 solo pudo disputar dos encuentros debido a una lesión en el tobillo izquierdo. En los dos cursos siguientes jugó cedido en la LEB Oro con San Pablo Burgos y Monbús Obradoiro. En este último disputó 42 partidos con un promedio de 8,9 puntos con un 42,1% en triples, 3,6 rebotes y 1,4 asistencias para 10,2 créditos de valoración en algo menos de 20 minutos sobre la pista. Su última cesión fue la pasada temporada en Hiopos Lleida, donde pudo seguir dando pasos en la máxima categoría nacional.

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Carta de despedida de Millán Jiménez

Carta de despedida de Millán Jiménez / VBC

"Aprendí y crecí en L'Alqueria que daba sus primeros pasos, cumplí el sueño de jugar como profesional en los últimos años de Fonteta y hoy me despido, viendo al club campeón de Liga, entre los más grande de Europa y con el Roig Arenaen su máximo esplendor"