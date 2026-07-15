Debut para el Valencia Basket contra Alba Torrens y Kayla Alexander
El conjunto taronja iniciará la LF Endesa 26-27 en casa del ascendido Azul Marino Mallorca Palma
El Valencia Basket ya tiene rival para debutar esta temporada en la Liga Femenina Endesa y será ante Alba Torrens y Kayla Alexander. El conjunto taronja ya conoce el calendario completo de la temporada 2026-27, donde comenzará la defensa del título a domicilio ante Azul Marino Mallorca Palma, uno de los equipos recién ascendidos, el 3 de octubre y estrenará su segunda campaña en el Roig Arena en la J2 el 9 de octubre ante Meins Avenida. Los horarios aún están por confirmar.
Este estreno en LF Endesa llegará después de la disputa del primer título oficial, la Supercopa Endesa que se celebrará el 26 y 27 de septiembre en Torrejón de Ardoz. El conjunto taronja disputará siete jornadas de liga regular antes de afrontar la primera ventana FIBA de clasificación para el EuroBasket Women de 2027 en noviembre. La primera vuelta acabará en la pista de Casademont Zaragoza el 29 de diciembre en el último partido de 2026. La siguiente ventana FIBA será en febrero. Habrá entonces seis jornadas hasta la Copa de la Reina, que se disputará del 25 al 28 de marzo en Zaragoza. La antesala de la gran cita será un duelo contra el equipo maño en el Roig Arena el 20 de marzo.
El equipo taronja cerrará la fase regular el 21 de abril en la pista de Meins Avenida antes de afrontar un playoff de la LF Endesa con los cuartos de final programados el 25 y el 28 de abril, las semifinales el 2 y el 5 de mayo y el Playoff Final al mejor de tres partidos el 9, 12 y 16 de mayo de 2027.
Este es el calendario completo
- J1 03/10/2026 Azul Marino Mallorca Palma - Valencia Basket
- J2 09/10/2026 Valencia Basket - Meins Avenida
- J3 11/10/2026 Movistar Estudiantes - Valencia Basket
- J4 17/10/2026 Valencia Basket- Baxi Ferrol
- J5 24/10/2026 Durán Maquinaria Ensino - Valencia Basket
- J6 31/10/2026 Valencia Basket - Celta Femxa Zorka
- J7 06/11/2026 Spar Girona - Valencia Basket
- J8 22/11/2026 Valencia Basket - Innova-tsn Leganés
- J9 28/11/2026 Valencia Basket - Impulso 360 Estepona
- J10 05/12/2026 Gernika Bizkaia - Valencia Basket
- J11 09/12/2026 Valencia Basket - Mirai Euskotren
- J12 13/12/2026 Kutxabank Araski - Valencia Basket
- J13 19/12/2026 Valencia Basket - Cadí La Seu
- J14 22/12/2026 Valencia Basket - Hozono Global Jairis
- J15 29/12/2026 Casademont Zaragoza - Valencia Basket
- J16 03/01/2027 Valencia Basket - Spar Girona
- J17 09/01/2027 Impulso 360 Estepona - Valencia Basket
- J18 16/01/2027 Valencia Basket - Azul Marino Mallorca Palma
- J19 23/01/2027 Cadí La Seu - Valencia Basket
- J20 30/01/2027 Baxi Ferrol - Valencia Basket
- J21 05/02/2027 Valencia Basket -Durán Maquinaria Ensino
- J22 21/02/2027 Mirai Euskotren - Valencia Basket
- J23 27/02/2027 Valencia Basket -Gernika Bizkaia
- J24 06/03/2027 Celta Femxa Zorka - Valencia Basket
- J25 13/03/2027 Hozono Global Jairis -Valencia Basket
- J26 17/03/2027 Valencia Basket - Movistar Estudiantes
- J27 20/03/2027 Valencia Basket - Casademont Zaragoza
- J28 03/04/2027 Innova-tsn Leganés -Valencia Basket
- J29 11/04/2027 Valencia Basket - Kutxabank Araski
- J30 21/04/2027 Meins Avenida - Valencia Basket
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