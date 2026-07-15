Oficial: El Valencia Basket ficha a la interior Alisia Jenkins

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con Alisia Jenkins para reforzar temporalmente su juego interior durante el inicio de la próxima temporada. La estadounidense, de 32 años y 1,85 metros, firma en principio hasta noviembre y se incorpora a una plantilla en la que ya figuran jugadoras como Raquel Carrera, Leticia Romero, María Araújo, Helena Pueyo, Marta Suárez y Alexis Peterson.

Jenkins cuenta con una amplia experiencia internacional. Formada en la Universidad de South Florida, ya compitió en España con Mann Filter Zaragoza y CB Zamarat, antes de pasar por ligas de República Checa, Finlandia, Hungría, Israel, Francia, Australia, México y Puerto Rico. También disputó cinco partidos en la WNBA y la pasada campaña promedió 18 puntos y 11,4 rebotes con el Maccabi Karmiel.

La interior llega para ofrecer rebote, presencia física y capacidad anotadora en los primeros meses de competición. Actualmente juega con Savannah Steel, equipo de desarrollo de su Georgia natal, y aterrizará en València con ritmo competitivo y una trayectoria marcada por su regularidad en distintos campeonatos.

Comunicación oficial

Este es el comunicado íntegro con el que el Valencia BC ha dado a conocer el fichaje de Alisia Jenkins:

"Valencia Basket ha finalizado su octava campaña en la máxima categoría marcada por el crecimiento del nivel y la exigencia de las competiciones y habiendo levantado la Copa de la Reina y el cuarto título de Liga Femenina Endesa consecutivo. Once trofeos en el palmarés taronja en los últimos seis años, un reflejo de la consolidación del proyecto, con el mérito que conlleva competir por todo año tras año.

Con el objetivo de continuar compitiendo al máximo por todos los objetivos, el Club ha alcanzado un acuerdo con Alisia Jenkins (32 años, EE. UU., 1.85 m, 21/02/1994) para que se incorpore de forma temporal al equipo y refuerce el juego interior en el arranque de la competición. De esta manera, la jugadora se incorpora a la disciplina taronja con un contrato que, en principio, durará hasta noviembre.

La interior se une así para la próxima campaña a Elizabeth Balogun, Kendra Chery, Kamila Borkowska, Alexis Peterson, Alicia Flórez, Virag Takacs-Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el Club.

Formación en EE. UU.

Alisia nació en Statesboro, en el estado de Georgia, y escogió la Universidad de South Florida para completar su formación universitaria. Entre 2012 y 2016 la jugadora fue evolucionando y creciendo, siendo su mejor temporada la 14-15, en la que promedió 12,8 puntos, 11,3 rebotes y 1,6 robos por partido. Fue una pieza importante en la rotación de su equipo y llegó a batir el récord histórico de rebotes de la Universidad.

España fue su primer destino como profesional. En la temporada 16-17 la estadounidense fichó por Mann Filter Zaragoza en la máxima categoría del baloncesto nacional, donde destacó con una media de 10,5 puntos, 7 rebotes y 12,8 valoración. La siguiente campaña se incorporó a CB Zamarat donde mejoró incluso esos guarismos, con un promedio de 13 puntos, 9,6 rebotes, 1,4 robos y 15,3 valoración por partido. En febrero de 2018 se desvinculaba del club extremeño para aterrizar en República Checa.

Amplia trayectoria internacional

Desde la llegada en marzo de 2018 al Basket Slovanka MB Tabor checo, Alisia se convirtió en una auténtica trotamundos. La siguiente campaña aterrizó en Finlandia de la mano de Vimpelin Veto, donde llegó a los 17 puntos por partido. En 2019 se marchó a Hungría para jugar para el TFSE-MTK, con el que compitió durante dos temporadas donde siguió mejorando sus números. En su primera campaña promedió 22,4 puntos, 12,3 rebotes, 1,3 asistencias y 2,6 robos por encuentro.

Israel fue su siguiente parada, concretamente Ramat Gan, en el que promedió 20,7 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias y 2,7 robos. Esa gran temporada llamó la atención de Ramat Hasharon, al que se incorporó en la temporada 2022-23 y en el que debutó en EuroCup Women. Promedió en competición europea 18,8 puntos, 13 rebotes, 2,8 asistencias y 26,4 créditos de valoración por partido.

De nuevo, sus actuaciones no pasaron desapercibidas. BLMA se hizo con los servicios de la exterior en la temporada 23-24, donde volvió a competir en EuroCup Women con unos números de 10,4 puntos, 8,8 rebotes, 2,4 asistencias y 16,7 de valoración por encuentro.

En 2024 regresó a Israel, de nuevo a Ramat Hasharon, donde se quedó una temporada y la pasada campaña 25-26 fichó por el Maccabi Karmiel, manteniendo sus números de 18 puntos, 11,4 rebotes, 3 asistencias y 1 robo por partido en liga israelí.

Veranos al completo

Desde 2019, Alisia combina las temporadas continentales con los veranos en equipos que completan su temporada en periodo estival. Pasó por Australia en tres ocasiones, 2019, 2022 y 2023 con Werribee Devils, Mackay Meteorettes y Kilsyth Lady Cobras, respectivamente. También estuvo en 2020 brevemente en la WNBA, en la que jugó cinco partidos entre Indiana Fever, Chicago Sky y Phoenix Mercury. También ha competido en México con las Adelitas de Chihuahua en 2025 y 2026 y el año pasado además lo hizo en Puerto Rico con las Criollas de Caguas. Actualmente se encuentra jugando con Savannah Steels, un equipo en su estado natal, Georgia, que disputa una liga de desarrollo en Estados Unidos".

Trayectoria de la jugadora

2016-17 Mann-Filter Zaragoza (LF Endesa)

2017-18 CB Zamarat (LF Endesa)

2018 Basket Slovanka MB Tabor (Liga República Checa)

2018-19 Vimpelin Veto (Liga Finlandia)

2019 Werribee Devils (Liga Australia)

2019-21 TFSE-MTK (Liga Hungría)

2020 Indiana Fever, Chicago Sky y Phoenix Mercury (WNBA)

2021-22 Ramat Gan (Liga Israel)

2022 Mackay Meteorettes (Liga Australia)

2022-23 Ramat Hasharon (Liga Israel y Eurocup Women)

2023 Kilsyth Lady Cobras (Liga Australia)

2023-24 Basket Lattes Montpellier (Liga Francia y Eurocup Women)

2024-25 Ramat Hasharon (Liga Israel)

2025 Adelitas de Chihuahua (Liga México)

2025 Criollas de Caguas (Liga Puerto Rico)

2025-26 Maccabi Karmiel (Liga Israel)

2026 Adelitas de Chihuahua (Liga México)

2026 Savannah Steel (Liga Desarrollo EE. UU.)

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