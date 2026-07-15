El Valencia Basket ya conoce las fechas clave de esta temporada: Supercopa, Liga Endesa y Copa del Rey

Fechas importantes para el Valencia Basket esta temporada. Cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026-27, que arrancará a lo grande en Badalona el 19 y 20 del próximo de septiembre de la mano de la Supercopa Endesa, con el conjunto taronja como uno de los grandes protagonistas y la posibilidad de iniciar la temporada con un título. También ha anuncia ACB la fecha de inicio de la Liga Endesa, prevista para el 26-27 de septiembre. Un curso apasionante en el que los 18 clubes se medirán entre sí durante 34 jornadas hasta el fin de la fase regular, programado para el fin de semana del 21 al 23 de mayo.

València volverá a ser protagonista con la Copa del Rey, que regresa al Roig Arena, entre el 18 y el 21 de febrero de 2027. La temporada 2026-27 tendrá un epílogo de altura con la disputa del Playoff Liga Endesa, que arrancará el 25 de mayo y concluirá como máximo el 29 de junio, en caso de quinto partido en semifinales y final.

Fechas de la temporada 2026-27

Supercopa Endesa Badalona

La Supercopa Endesa se jugará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d’Esports de Badalona. El Asisa Joventut, anfitrión, recibirá a Valencia Basket (vigente campeón de Supercopa Endesa y Liga Endesa), Kosner Baskonia (último vencedor en la Copa del Rey) y Barça, finalista de la Liga Endesa.

19 y 20 de septiembre

Copa del Rey Valencia

La próxima Copa del Rey regresa al Roig Arena, con el Valencia Basket como equipo anfitrión, además de los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 2026-27.

18 a 21 de febrero

Celebración de la Liga Endesa del Valencia Basket en Barcelona. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

Liga Regular

La Liga Endesa arrancará el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre con la siguiente distribución de jornadas:

Jornada 1: 26 y 27 de septiembre

26 y 27 de septiembre Jornada 2: 3 y 4 de octubre

3 y 4 de octubre Jornada 3: 10 y 11 de octubre

10 y 11 de octubre Jornada 4: 17 y 18 de octubre

17 y 18 de octubre Jornada 5: 24 y 25 de octubre

24 y 25 de octubre Jornada 6: 31 de octubre y 1 de noviembre

31 de octubre y 1 de noviembre Jornada 7: 7 y 8 de noviembre

7 y 8 de noviembre Jornada 8: 21 y 22 de noviembre

21 y 22 de noviembre Jornada 9: 6 y 7 de diciembre

6 y 7 de diciembre Jornada 10: 5 y 6 de diciembre

5 y 6 de diciembre Jornada 11: 8, 9, 10 y 11 de diciembre

8, 9, 10 y 11 de diciembre Jornada 12: 12 y 13 de diciembre

12 y 13 de diciembre Jornada 13: 19 y 20 de diciembre

19 y 20 de diciembre Jornada 14: 27 y 28 de diciembre

27 y 28 de diciembre Jornada 15: 29 y 30 de diciembre, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero

29 y 30 de diciembre, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero Jornada 16: 2 y 3 de enero

2 y 3 de enero Jornada 17: 9 y 10 de enero

9 y 10 de enero Jornada 18: 16 y 17 de enero

16 y 17 de enero Jornada 19: 23 y 24 de enero

23 y 24 de enero Jornada 20: 30 y 31 de enero

30 y 31 de enero Jornada 21: 6 y 7 de febrero

6 y 7 de febrero Jornada 22: 13 y 14 de febrero

13 y 14 de febrero Jornada 23: 6 y 7 de marzo

6 y 7 de marzo Jornada 24: 13 y 14 de marzo

13 y 14 de marzo Jornada 25: 20 y 21 de marzo

20 y 21 de marzo Jornada 26: 27 y 28 de marzo

27 y 28 de marzo Jornada 27: 3 y 4 de abril

3 y 4 de abril Jornada 28: 10 y 11 de abril

10 y 11 de abril Jornada 29: 17 y 18 de abril

17 y 18 de abril Jornada 30: 24 y 25 de abril (1)

24 y 25 de abril (1) Jornada 31: 1 y 2 de mayo

1 y 2 de mayo Jornada 32: 8 y 9 de mayo

8 y 9 de mayo Jornada 33: 15 y 16 de mayo (2)

15 y 16 de mayo (2) Jornada 34: 21, 22 y 23 de mayo

Los equipos que se clasifiquen para la Final de la Eurocup disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 4, miércoles 5 o jueves 6 de mayo. Asimismo, los equipos que se clasifiquen para la Final de la FIBA Europe Cup disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 4, miércoles 5 o jueves 6 de mayo. Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la BCL disputarán su partido de la 33ª jornada de la Liga Endesa el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de abril.

Noticias relacionadas

Playoff Liga Endesa

El Playoff de la Liga Endesa comenzará a partir del martes 25 de mayo, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 25 y el 29 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.