El Valencia Basket ya conoce las fechas clave de esta temporada: Supercopa, Liga Endesa y Copa del Rey
La temporada 2026-27 arrancará oficialmente el 19 y 20 de septiembre con la Supercopa Endesa de Badalona, continuando con el inicio de la Liga Endesa el 26 y el 27 de ese mes. La Copa del Rey volverá a Valencia del 18 al 21 de febrero de 2026
Fechas importantes para el Valencia Basket esta temporada. Cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026-27, que arrancará a lo grande en Badalona el 19 y 20 del próximo de septiembre de la mano de la Supercopa Endesa, con el conjunto taronja como uno de los grandes protagonistas y la posibilidad de iniciar la temporada con un título. También ha anuncia ACB la fecha de inicio de la Liga Endesa, prevista para el 26-27 de septiembre. Un curso apasionante en el que los 18 clubes se medirán entre sí durante 34 jornadas hasta el fin de la fase regular, programado para el fin de semana del 21 al 23 de mayo.
València volverá a ser protagonista con la Copa del Rey, que regresa al Roig Arena, entre el 18 y el 21 de febrero de 2027. La temporada 2026-27 tendrá un epílogo de altura con la disputa del Playoff Liga Endesa, que arrancará el 25 de mayo y concluirá como máximo el 29 de junio, en caso de quinto partido en semifinales y final.
Fechas de la temporada 2026-27
Supercopa Endesa Badalona
La Supercopa Endesa se jugará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d’Esports de Badalona. El Asisa Joventut, anfitrión, recibirá a Valencia Basket (vigente campeón de Supercopa Endesa y Liga Endesa), Kosner Baskonia (último vencedor en la Copa del Rey) y Barça, finalista de la Liga Endesa.
- 19 y 20 de septiembre
Copa del Rey Valencia
La próxima Copa del Rey regresa al Roig Arena, con el Valencia Basket como equipo anfitrión, además de los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 2026-27.
- 18 a 21 de febrero
Liga Regular
La Liga Endesa arrancará el fin de semana del 26 y el 27 de septiembre con la siguiente distribución de jornadas:
- Jornada 1: 26 y 27 de septiembre
- Jornada 2: 3 y 4 de octubre
- Jornada 3: 10 y 11 de octubre
- Jornada 4: 17 y 18 de octubre
- Jornada 5: 24 y 25 de octubre
- Jornada 6: 31 de octubre y 1 de noviembre
- Jornada 7: 7 y 8 de noviembre
- Jornada 8: 21 y 22 de noviembre
- Jornada 9: 6 y 7 de diciembre
- Jornada 10: 5 y 6 de diciembre
- Jornada 11: 8, 9, 10 y 11 de diciembre
- Jornada 12: 12 y 13 de diciembre
- Jornada 13: 19 y 20 de diciembre
- Jornada 14: 27 y 28 de diciembre
- Jornada 15: 29 y 30 de diciembre, 4, 5, 6, 7 y 8 de enero
- Jornada 16: 2 y 3 de enero
- Jornada 17: 9 y 10 de enero
- Jornada 18: 16 y 17 de enero
- Jornada 19: 23 y 24 de enero
- Jornada 20: 30 y 31 de enero
- Jornada 21: 6 y 7 de febrero
- Jornada 22: 13 y 14 de febrero
- Jornada 23: 6 y 7 de marzo
- Jornada 24: 13 y 14 de marzo
- Jornada 25: 20 y 21 de marzo
- Jornada 26: 27 y 28 de marzo
- Jornada 27: 3 y 4 de abril
- Jornada 28: 10 y 11 de abril
- Jornada 29: 17 y 18 de abril
- Jornada 30: 24 y 25 de abril (1)
- Jornada 31: 1 y 2 de mayo
- Jornada 32: 8 y 9 de mayo
- Jornada 33: 15 y 16 de mayo (2)
- Jornada 34: 21, 22 y 23 de mayo
Los equipos que se clasifiquen para la Final de la Eurocup disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 4, miércoles 5 o jueves 6 de mayo. Asimismo, los equipos que se clasifiquen para la Final de la FIBA Europe Cup disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 4, miércoles 5 o jueves 6 de mayo. Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la BCL disputarán su partido de la 33ª jornada de la Liga Endesa el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de abril.
Playoff Liga Endesa
El Playoff de la Liga Endesa comenzará a partir del martes 25 de mayo, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 25 y el 29 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.
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