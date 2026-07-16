El Valencia Basket, ¿en el grupo de la muerte de la Euroliga?

El Valencia Basket femenino, como está ocurriendo con el masculino, se encuentra en plena revolución. Son muchas las caras nuevas a las que habrá que sacarles el máximo partido para que el equipo rinda desde el principio y mejore el curso pasado con Rubén Burgos en el banquillo.

Han llegado jugadoras como Helena Pueyo, Marta Suárez, Takacs-Kiss, Alexis Peterson, Borkowska, Chery, Balogun y la recién llegada Jenkins, mientras que regresarán con la temporada empezada importantes piezas para Torralba como serán Raquel Carrera y Alicia Flórez, actualmente en la WNBA. Sin duda, se trata de una plantilla capaz de ofrecer un buen nivel tanto en la Liga Endesa Femenina como en la Euroliga, donde este jueves se han conocido los que serán sus primeros rivales.

Presentación de Javi Torralba como nuevo entrenador del primer equipo femenino / Francisco Calabuig

Tras el sorteo, el Valencia Basket podría haber caído en el grupo de la muerte del torneo, al compartir el Grupo C con Fenerbahçe, Rapid de Bucarest y a la espera de conocer al campeón del cuarto partido clasificatorio.

El Fenerbahçe, de nuevo

Está claro que el cuadro turco será el mayor de los problemas del grupo en la fase regular, ya que se tratan de las vigentes campeonas y con quienes ya fueron emparejadas el curso pasado. Las otomanas fueron precisamente las que dieron una dolorosísima paliza a las valencianas al imponerse por 71 a 49 en el primero de los duelos que les midieron. Una vez en el Roig Arena, las taronja estuvieron muy cerca de devolver el golpe, pero faltó fortuna y el partido concluyó con victoria visitante por 72 a 75.

Noticias relacionadas

¿Y el cuarto rival?

Todavía hay que esperar para concer al cuarto integrante del Grupo C. En estos momentos deben jugar el Flammes Carolo Basket de Francia contra el Brno de República Checa. El ganador de dicha eliminatoria tendrá que verse las caras con el Umana Reyer Venezia de Italia, resultando el ganador que será parte de los rivales taronja en la fase de grupo de la Euroliga femenina.